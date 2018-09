Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Il y a des sourires, car la saison dernière c'était des pleurs". Didier Bès a la banane. Car le spécialiste de la mêlée apprécie les bonnes prestations des avants clermontois dans ce secteur. "C'est tant mieux, maintenant il faut que ça dure, on les caresse dans le sens du poil, mais il ne faut pas qu'ils s'endorment" lance avec humour Camille Lopez.

Différents scénarios, mais toujours la victoire

Car après les trois quarts, ce sont les avants de l'ASM qui ont fait le boulot samedi dernier à Pau. "Les points pris ne sont plus à prendre" apprécie le capitaine Morgan Parra, lucide, "ce n'était pas très beau, mais on a gagné".

C'est une équipe un peu sous pression... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Avec une seule victoire (Pau), et un match nul (Montpellier) au stade Chaban-Delmas, et deux défaites à Paris et Agen la semaine dernière, les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions bordelaises. Les supporters grognent et l'affluence est en baisse.

Pour les Girondins, ce match doit permettre de lancer la saison. "On les connaît bien, ils sont revanchards par rapport à la saison passée, c'est fort partout, ils viendront pour remporter une victoire supplémentaire, mais ce n'est pas la panique" positive le capitaine Jefferson Poirot. Ce n'est pas la panique, mais il y a urgence.

Brock James : "Quand on voit le rugby qu’ils pratiquent en ce début de saison, on sait que c’est un gros challenge qui va nous attendre" - https://t.co/EzKo69LToj#TOP14#ILOVEUBBpic.twitter.com/pudg7RXVtm — Rugby-Scapulaire.com (@RugbyScapulaire) September 21, 2018

Les Clermontois, eux, se souviendront qu'ils avaient été battus 32-25 à Bordeaux la saison dernière en ouverture du Top 14, en encaissant notamment 21 points en seconde période.

