Rugby Top 14 : l'ASM va défier Castres avec Rozière et Yato

"On est heureux de pouvoir jouer". Franck Azéma ne boude pas son plaisir. Le directeur sportif de l'ASM préfère aller défier Castres sur son terrain, plutôt que de voir reporté le match prévu au Michelin contre Lyon dimanche dernier. Mais ce déplacement dans la sous préfecture du Tarn n'est jamais facile. Les Clermontois n'ont en effet gagné que deux fois en 45 ans sur la pelouse du CO. Le genre de statistique qui plaide en faveur des hommes de Mauricio Reggiardo.

La dernière victoire de l'ASM à Castres (17-28) remonte au 20 février 2016, et venait effacer 40 années de disette depuis le succès arraché en 1976 grâce à un drop de Jean-Pierre Romeu. "C'est dur, mais pas seulement pour nous contre eux" se dédouane Franck Azéma, réfutant la soit disant pénibilité de son futur adversaire, "j'ai vu qu'il y avait une polémique au sujet de leur jeu, mais moi ça ne me dérange pas tant que c'est fait dans la règle".

Comme l'ASM, Castres compte deux matchs en retard (Montpellier et Brive), mais deux défaites à domicile (Stade Français et Bordeaux). "Mais ça reste chez eux, et c'est toujours difficile" se souvient Etienne Fourcade lorsqu'il y a joué, et perdu, avec Grenoble. "Même si c'est un peu particulier dans un stade vide" regrette le talonneur clermontois.

Douzième du classement, avec seulement 11 points, les Castrais sont déjà dans l'urgence. L'ASM aura moins de pression, mais reste sur trois défaites consécutives à Castres. Une victoire serait évidemment encourageante avant la réception de Montpellier, puis le déplacement à Bristol pour lancer la nouvelle campagne européenne.