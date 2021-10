Rugby Top 14 : l'ASM va défier les soldats roses du Stade Français à Paris

"On est dernier, le début de saison est mauvais". Le constat est malheureusement sans appel comme le reconnaît le troisième ligne parisien Antoine Burban. Le Stade Français, qui avait terminé la dernière saison en soufflant la sixième place à Castres, Toulon ou Lyon, est à la traine. Au fond de la classe du Top 14. "Mais on n'a qu'une victoire de plus" coupe avec humilité le pilier de l'ASM Rabah Slimani. Car les deux équipes manquent effectivement de mordant, et de constance, en ce début de saison.

Une seule victoire, contre Castres, pour les Parisiens. Et deux pour les Clermontois face au Racing et La Rochelle. Pas ce qui était attendu pour deux clubs barragistes la saison dernière. "C'est maintenant que le business va commencer" rigole pourtant Jono Gibbes

J'ai dis à l'équipe mardi, maintenant on commence le business... Jono Gibbes, entraineur de l'ASM

Le technicien néo-zélandais avait demandé du temps avant de tirer les premières conclusions, et peut-être la sonnette d'alarme. Car si la situation n'est pas catastrophique, la défaite contre Castres au Michelin reste un vrai couac, et plombe le bilan comptable.

Les statistiques plaident toutefois en faveur de l'ASM, les Clermontois n'ont plus perdu au stade Jean Bouin depuis le 7 avril 2018. Une série en cours.

Avec les Pumas

Mais les deux équipes sont prêtes à sortir les griffes. Celles des Pumas argentins. Tomas Lavanini va disputer son premier match sous les couleurs de l'ASM. Son compatriote Marcos Kremer, avec lequel il vient de participer au Rugby Championship dans l'hémisphère sud.

Le match Stade Français-ASM est à vivre en intégralité ce dimanche sur France Bleu Pays d'Auvergne.