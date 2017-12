Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"C'est sûr que personne ne s'attendait à ce scénario". Damien Chouly n'a pas participé aux deux victoires contre les Sarries, mais le capitaine de l'ASM est passé par toutes les émotions, "la frustration est là depuis quelques mois en raison de ma blessure (opération du rachis cervical), mais la satisfaction aussi car les copains ont fait le boulot contre les Saracens".

Contrairement à la coupe d'Europe, en Top 14 nous ne sommes pas dans une situation très favorable..." Damien Chouly, capitaine de l'ASM

Mais si les Clermontois demeurent invaincus en Champions Cup, avec 4 victoires en autant de matchs, ils ne pointent qu'à la 9ème place du classement en Top 14, et n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. "On bascule sur le Top 14, on va aller à Pau avec ambition, on sait qu'on sera attendu, et qu'il ne faudra surtout pas les regarder jouer" ajoute Damien Chouly.

Au stade du Hameau, les Clermontois vont affronter d'anciens coéquipiers. Adrien Planté, Benson Stanley, Thomas Domingo et Julien Pierre ont effet porté les couleurs de l'ASM. "Je suis très content de revoir mes copains et le staff, mais on a un match à jouer avant tout" prévient le néo-zélandais Benson Stanley. Un match important pour les Clermontois, qui n'ont toujours pas gagné à l'extérieur en Top 14, et pointent à la 9ème place du classement, juste devant leurs adversaires du jour.

Si les anciens clermontois de Pau se préparent à vivre un match pas tout à fait comme les autres, ce sera également le cas pour Arhtur Iturria, formé à Morlaas, et qui fait son retour à la compétition, mais aussi pour Yohan Beheregaray. Le talonneur a commencé à jouer au rugby à Arudy, avant de rejoindre la Section Paloise en cadet, puis le centre de formation de l'ASM. "J'aurai des amis et ma famille dans les tribunes, ça tombe un 23 décembre, je vais pouvoir rester pour faire Noël, mais avant il faut gagner ce match que j'avais coché depuis longtemps sur le calendrier".

Pau-ASM, un match à vivre en direct et en intégralité à partir de 20 heures 30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.