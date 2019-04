Rugby Top 14 : l'ASM va défier Toulouse au stadium pour un choc en toc ?

C'est une affiche alléchante, entre les deux équipes les plus prolifiques du championnat. L'ASM va défier Toulouse ce dimanche au Stadium en clôture de la 22e journée du Top 14. Mais une semaine avant les importantes échéances européennes, ce choc tiendra-t'il ses promesses ?

"J'en ai joué beaucoup, c'est toujours une belle affiche". Des chocs entre Toulouse et l'ASM, Alexandre Lapandry en a effectivement joué beaucoup. On ne parle pas des finales, mais de ces matches toujours spectaculaires alors que les deux clubs dominaient le rugby français.

EN 2012, la dernière fois que les deux équipes s'étaient qualifiées directement

"Ils font une très belle saison, mais nous aussi", ajoute Alexandre Lapandry, "ça rappelle la belle époque". Lorsque l'ASM et le Stade Toulousain se retrouvaient régulièrement en phase finale. Mais il faut remonter à 2012 pour voir les deux équipes directement qualifiées en demi-finale. Et le dernier des 19 titres pour les rouge et noir.

🎙#Presse#FAzema “ Dans notre esprit ce ne sera pas un match de gala, il reste 2 mois de compétition, nous ne sommes pas encore qualifiés et la meilleure façon de se préparer aux semaines à venir est de bien se livrer face à une belle équipe du @StadeToulousain “ pic.twitter.com/s4jFUVpj52 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 12, 2019

Retour en grâce. Car le Stade toulousain semble retrouver son lustre d'antan. Une victoire bonifiée, et des circonstances favorables pourraient même l'envoyer ce dimanche soir directement en demi-finale. "C'est notre objectif" confirme Régis Sonnes, l'un des co-entraineurs de l'équipe.

Un match magnifique à jouer, avec un stade plein... Régis Sonnes co-entraineur de Toulouse

"Ce n'est pas un match de gala" s'insurge Franck Azéma, "c'est une belle affiche, et le championnat ne se jouera pas là on le sait bien". Car les deux formations possèdent une marge suffisante pour ménager la chèvre et le chou en cette fin de saison.

Marée jaune sur Toulouse

Gilets jaunes et Yellow Army, la ville rose va accueillir ce week-end deux processions. L'une sur la place du Capitole ce samedi, qui n'a plus vu le Bouclier de Brennus au balcon depuis 2012, l'autre au Stadium ce dimanche, à guichets fermés, avec plus de 33 000 spectateurs.

