Rugby Top 14 : Un choc et des retrouvailles pour l'ASM à Montpellier

Un choc, et des retrouvailles ce samedi en ouverture de la onzième journée du Top 14. Un choc à Montpellier où les Clermontois, leaders, ambitionnent de garder la première place. Et des retrouvailles avec le staff du MHR, tous passés par l'ASM, et notamment Vern Cotter.

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

C'est un international clermontois, mais c'est le seul qui arbore un grand sourire. Peceli Yato restera dans l'histoire comme étant l'un des joueurs de cette équipe fidjienne qui a battu les Français pour la première fois à Lille le week-end dernier. Il restera même doublement dans l'histoire car le solide troisième ligne a été désigné "homme du match". Une vraie fierté. "Pour nous, c'est une bonne expérience, contre les Bleus, je suis vraiment content" savoure Yato.

J'ai dis aux gars, c'est le rugby et maintenant on retourne en club pour aller à Montpellier... Peceli Yato, troisième ligne fidjien de l'ASM

Si Yato affiche sa joie de vivre, ce n'est pas le cas de Slimani, Vahaamahina, Iturria et Lopez, qui eux aussi à leur manière resteront dans les annales. "Des joueurs qui viennent de perdre un test match ne vont pas sauter de joie" ajoute leur entraîneur Franck Azéma. "L'idée c'est de les réintégrer le mieux possible, ils sont passés par toutes les émotions, de la colère, de la frustration et de la honte, et on doit les aider".

#MHRASM La pression sur les épaules montpelliéraines avant le choc 💥 de la 11ème journée de Top 14#YellowArmy

👉https://t.co/HKOpLxwbl8pic.twitter.com/Eta9d1QREN — ASM Rugby (@ASMOfficiel) November 29, 2018

Vainqueurs de Lyon la semaine dernière, avec le bonus offensif, les Clermontois ont repris la première place du classement dont s'étaient provisoirement emparés les Toulousains. "On est en haut du classement, et on veut y rester" prévient Morgan Parra, "Vern a beaucoup compté pour moi, j'ai énormément appris avec lui, mais là on sera adversaires, il faudra un gagnant à la fin, et j'espère que ce sera nous".

Pour son retour au Michelin, Vern Cotter avait gagné avec Montpellier la saison dernière © Maxppp - Thierry Larret

Finalistes la saison dernière, les Montpelliérains sont actuellement neuvième du Top 14, et se sont déjà inclinés deux fois à domicile. Contre Castres lors de la première journée pour le remake de la finale face au CO, et face au Racing. "Ils ont besoin de points" confirme Morgan Parra.