Rugby Top 14 : une victoire à Paris serait le meilleur des vaccins pour l'ASM

Une victoire, et c'est l'immunité presque assurée. "On y va pour gagner" confirme le talonneur clermontois Etienne Fourcade. "Ca nous permettrait de prendre de l'avance et de les éloigner un peu plus du Top 6, donc c'est un match important". Avant cette rencontre, l'ASM pointe à la 4e place du classement, et le Stade Français à la 8e.

Battus au stade Jean-Bouin à deux reprises en début de saison (Bayonne et le Racing), les parisiens ont depuis enchainé six victoires à domicile contre Toulouse, La Rochelle, Toulon, Brive, Castres et Agen. "Si on gagne on pourra encore espérer" calcule Yoann Maestri, le capitaine du Stade Français, "mais si on perd, ce sera pratiquement bouclé".

Pour les Clermontois, une victoire et la qualification serait pratiquement assurée. "Mais on a pas beaucoup de marge d'erreur" ajoute le troisième ligne Judicaël Cancoriet, de retour après cinq semaines d'absence en raison d'une commotion cérébrale subie face à Bayonne.

Franck Azéma est un grand entraineur et un grand meneur d'hommes, son départ est une motivation positive pour eux... Gonzalo Quesada, entraineur du Stade Français

Avec sept points d'avance sur Lyon (7e), l'ASM semble en mesure d'accrocher le bon wagon. Une victoire à Paris serait aussi la meilleure façon de préparer le huitième de finale de Champions Cup à Londres la semaine prochaine contre les Wasps. "La priorité , c'est ce déplacement à Paris" martèle Judicaël Cancoriet. Comme une piqûre de rappel. Les Clermontois restent sur deux victoires à Jean-Bouin ces deux dernières saisons, les seules porte d'Auteuil. Alors, jamais deux sans trois...

Le match Stade Français-ASM est à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 14 heures.