Rugby Top 14 : l'ASM version muguet ou chrysanthème contre Brive ?

En attendant le verdict du laboratoire d'analyse clermontois, les Brivistes sont montés dans le bus pour venir à Clermont. "Brive peut encore se qualifier". Franck Azéma sait compter. Il a subi ce vendredi matin son 72e test PCR. Mais le futur ex directeur sportif de l'ASM sait aussi qu'en étant à la 10e place du Top 14, même avec deux matchs en moins, les Corréziens ne joueront certainement pas les phases finales, sauf catastrophe sanitaire.

Dernier derby pour Azéma

Le technicien clermontois sait également que son équipe n'a pas de marge de manœuvre alors qu'il reste cinq matchs à jouer pour boucler cette phase qualificative. Et quels matchs. Un derby, deux déplacements au Racing puis à Toulouse, et les réceptions de Toulon et La Rochelle. Rien que ça.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Battus à Lyon (41-30) le week-end dernier, les Clermontois savent qu'ils jouent gros ce samedi. Et qu'en ce 1er mai, ils devront pourtant faire le boulot contre Brive. Des Brivistes qui étaient au chômage technique depuis un mois en raison de nombreux cas de Covid au sein de l'effectif ayant entrainés deux reports de matchs à Clermont et La Rochelle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Reste à savoir quelle ASM se présentera cette après-midi sur la pelouse du Michelin. Celle version muguet avec les 13 clochettes en porte bonheur, ou celle version chrysanthème pour un enterrement de première classe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce 102e derby du massif central est à vivre en intégralité dès 18h10 sur France Bleu Pays d'Auvergne.