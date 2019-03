Rugby Top 14 : L'ASM veut bien terminer cette période de doublon face à Pau au Michelin

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"C'est bizarre, c'est la première fois que je joue à midi". Fritz Lee ne masque pas son étonnement. Le troisième ligne de l'ASM a d'autres habitudes le dimanche matin. "Normalement je dors un peu, mais c'est bien aussi de sortir de la maison car avec les enfants, c'est dur, c'est comme au rugby". Et quand on lui dit que finalement le match, c'est plus facile que gérer sa progéniture, la réponse fuse. "Oui, mais ne le dites pas à ma femme". Madame appréciera...

Poulet et pâtes à 8 heures du matin

Si l'horaire est inhabituel pour les joueurs, il l'est également pour les spectateurs. Et si tout a été fait pour la restauration sur place, le stade ne sera pas plein. Car c'est aussi toute l'organisation et l'hospitalité qui en pâtit. "Se lever à 7 heures le jour du match, je ne sais pas si beaucoup sont habitués" s'interroge Rémi Lamerat, "mais ça laissera plus de temps pour fêter la victoire si c'est le cas".

"C'est le dernier match du tournoi, on arrive sur la fin de ce cycle" poursuit Franck Azéma. L'entraineur de l'ASM a fait ses comptes. "On va devoir donner une semaine de vacances aux internationaux avant de basculer sur la Challenge Cup, mais on sait ce qu'il faut faire pour rester dans les deux premiers". Une victoire contre les Béarnais permettrait en effet aux Clermontois de faire un pas de plus vers une qualification directe en demi-finale.

C'est toujours un peu compliqué d'aller à Clermont... Thomas Domingo, pilier de la section Paloise

Les Palois savent que ce sera très compliqué au Michelin. Et plus particulièrement Thomas Domingo. L'ancien pilier de l'ASM connait trop bien la maison. "C'est une équipe qui aime déplacer le ballon, si on leur laisse, ce sera très difficile pour nous".

