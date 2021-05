Rugby Top 14 : l'ASM veut décrocher la lune dans le ciel étoilé de Toulouse

Ils sont les rois d'Europe. En battant La Rochelle en finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain a remporté l'épreuve pour la cinquième fois devenant ainsi le club le plus titré dans la compétition. C'est également le cas dans le championnat de France. Mais Hugo Mola et ses joueurs se verraient bien réaliser le doublé, et ajouter un 21e Brennus à leur immense palmarès.

On a envie de se donner les chances de pouvoir réaliser le doublé... François Cros, troisième ligne de Toulouse.

Mais les Toulousains auront-ils suffisamment récupéré après la débauche d'énergie fournie à Twickenham pour venir à bout des Rochelais. "Je ne compte pas là dessus" élude le directeur sportif de l'ASM, Franck Azéma.

"De ce que je sais, ils se entrainés dès le mardi" ajoute Sébastien Bézy qui connait bien la maison rouge et noir, "ils ont bien fêté le truc, mais n'ont pas encore l'assurance de terminer dans les deux premiers, et comme ensuite ils vont à Bordeaux, je sais qu'ils vont bien se préparer pour nous accueillir". En ballotage, les Clermontois ont encore leur destin en main. "On chasse la qualification dès ce week-end" poursuit Franck Azéma. Une victoire sur les deux derniers matchs devrait suffire pour l'obtenir. Le problème, c'est que c'est face aux deux meilleurs de France et d'Europe.

Le match Toulouse-ASM est à vivre en intégralité ce samedi dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.