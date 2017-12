Rugby Top 14 : l'ASM doit faire le plein contre Agen

Une semaine avant de retouver les Saracens en Champions Cup, les rugbymen de l'ASM affrontent Agen ce dimanche au stade Marcel pour la 12ème journée du Top 14. Des Clermontois, 9ème du classement, mais qui récupèrent enfin leurs internationaux.

"Çà fait du bien de revenir et de retrouver les copains". Paul Jedrasiak a le sourire, "je ne vais pas faire la gueule pendant une semaine, bien sur qu'il y a eu de la déception après ce match nul contre le Japon, mais ce n'est pas la sinistrose" ajoute le deuxième ligne international qui a participé à trois rencontres avec l'équipe de France durant les tests de novembre.

Avec le retour des internationaux, les Clermontois espèrent aussi retrouver leur standing. Toujours à la recherche d"une première victoire à l'extérieur cette saison en Top 14, et seulement 9ème du classement, les champions de France savent qu'il faut désormais capitaliser.

"On parlera des Saracens la semaine prochaine, il y a un match contre Agen à préparer..." Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Un match à l'heure du repas dominical. "Franchement, je ne vais pas me prendre la tête avec ça" résume Franck Azéma, "on va s'adapter, et se concentrer sur l'intensité qu'on doit mettre ce week-end, quand on regarde notre situation, je ne vois pas pourquoi les Agenais seraient timides".

"Tout est allé très vite, mais je suis content d'être ici..." Luke McAlistair, joker médical et ouvreur de l'ASM

Arrivé à Clermont la semaine dernière, le néo-zélandais Luke McAlistair poursuit son intégration express et va enchaîner un deuxième match contre Agen. "La semaine dernière a été l'une des plus compliquée de ma carrière, il a fallu que j'apprenne les systèmes, mais je suis content d'être ici, je ne jouait pas beaucoup à Toulon (3 matches seulement) cette saison, et je vais essayer d'apporter ce que je peux à l'équipe".

Le match ASM-Agen est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 12h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne.