Rugby Top 14 : L'ASM va défier Castres pour garder la première place

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Il y a des sourires que je n'oublierais pas". Christophe Urios n'avait pas digéré le match aller, et la lourde défaite (41-6) au Michelin. L'entraineur du Castres Olympique sait que son équipe a besoin de points pour accrocher le bon wagon. Après une campagne en Champions Cup qui s'est achevée le week-end dernier (3e de leur poule derrière le Munster et Exeter), les Tarnais n'ont désormais plus qu'un objectif. Le Top 14, et conserver leur titre.

Ils ne lâchent jamais rien, c'est ce qui a fait leur force pour aller chercher le titre... Franck Azéma, entraineur de l'ASM

Qualifiés pour les quarts de finale de la Challenge Cup, les Clermontois savent pourtant que les prochaines semaines seront délicates à gérer. "C'est le premier match sans les internationaux, mais on veut rester conquérant" prévient Franck Azéma, "il n'y a pas de finalité à être premier, mais dans les deux, ça c'est important".

Leader du Top 14 depuis la reprise de la compétition, les Clermontois sont sous la menace des Toulousains, qui peuvent s'emparer de la première place en cas de victoire à domicile contre Grenoble, et de défaite de l'ASM à Castres.

On a tous envie de jouer ce match... Geoffrey Palis, arrière de Castres

Ce match entre les deux derniers champion de France, sans les internationaux, marque aussi le début d'une période délicate pour l'ASM. Car si l'écossais Laidlaw sera bien présent au stade Pierre-Fabre, ils sont actuellement six à Marcoussis pour préparer le tournoi des 6 nations (Vahaamahina, Iturria, Parra, Lopez, Fofana et Penaud). Aucun du côté de Castres...

