Rugby Top 14 : l'ASM veut mettre fin à la série de victoire de Montpellier au Michelin

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On a déjà perdu une fois chez nous, ça suffit". Paul Jedrasiak n'a toujours pas digéré la défaite contre Pau au Michelin. Et malgré une victoire à Paris (18-32) le week-end dernier, le deuxième ligne de l'ASM reste très prudent avant d'affronter les Montpelliérains. "Ça fait 4 ou 5 ans je crois qu'ils viennent gagner ici, cette année il faut inverser les choses, ce n'est pas de l'arrogance que de dire ça, mais juste se préparer à un gros match".

Car c'est suffisant rare pour le souligner, Montpellier a gagné ces 5 derniers matchs à Clermont, et a fait du Michelin son jardin. Mais le MHR a changé de cap. Après Jake White et Vern Cotter, c'est Xavier Garbajosa qui a désormais pris les rênes de l'équipe. Le début de saison est plutôt mitigé.

Ils vont vouloir faire un coup ici... Rémy Grosso, ailier de l'ASM

Deux victoires contre Pau et La Rochelle, deux défaites à Castres et à Agen, et un match nul à domicile contre Bordeaux la semaine dernière. "Ils vont venir avec beaucoup d’ambitions pour effacer ce semi faux pas chez eux" prévient Rémy Grosso. "Certains ont gagné plusieurs fois ici, ils peuvent se sentir en confiance et se dire qu'ils viennent en terrain conquis" poursuit l'ailier clermontois.

A égalité de points au classement, les deux équipes partagent aussi le fait d'avoir de nombreux joueurs retenus pour la coupe du monde. Ils sont dix à l'ASM, et neuf du côté de Montpellier.

"On sait que notre dernière prestation au Michelin n'était pas bonne". Franck Azéma rappelle également que "cette équipe est venue gagner ici ces dernières saisons", etl'entraineur clermontois sait aussi que son équipe n'aura eu que six jours pour se préparer. "On a joué le dimanche à 16h50 à Paris, et on rejoue le samedi à 15h30, on ne peut pas faire plus court". En privilégiant l'audience, le diffuseur Canal+ aura programmé l'ASM cinq fois un dimanche lors des huit premières journées. "l'audience, c'est bien, mais nous on voudrait de l'équité pour disputer le championnat".

Le match ASM-Montpellier est à vivre en intégralité ce samedi sur France Bleu Pays d'Auvergne dès 15h15.