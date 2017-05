Rugby Top 14 : l'ASM veut sa revanche contre le Racing

Deux semaines après leur défaite en coupe d'Europe contre les Saracens, les Clermontois ont l'occasion de se qualifier pour une deuxième finale cette saison. Pour cela, il faudra battre les Racingmen, qui s'étaient imposés l'an dernier à Rennes lors d'un match ayant fait polémique...

Inévitablement reviennent en mémoire les dernières secondes du match l'an dernier à Rennes. L'interception de Jandre Kruger, et l'essai de Juan Immhof au bout de la prolongation offrant aux Franciliens la victoire. "On a gané ce match sur le terrain, avec nos tripes" se souvient le demi de mêlée Maxime Machenaud. C'était cruel, une fois de plus, pour l'ASM. 'Depuis de l'eau a coulé sous les ponts, ça me paraît tellement loin" élude le capitaine clermontois, Damien Chouly après un ultime entrainement sur la pelouse du stade Vélodrome.

Deux semaines après leur échec en coupe d'Europe, comment les Clermontois auront ils digéré cette nouvelle désillusion. "On a eu quelques jours pour évacuer ça" apprécie Morgan Parra, qui n'envisage pas de tout perdre cette saison. "C'est sur, mais ce ne sera pas au mérite, on ne va pas nous le donner, ce titre on doit aller le chercher".

La carte jeune de l'ASM

et pour aller chercher un titre, les Clermontois ont dzcidé de modifier leur composition d'équipe en titularisant de jeunes joueurs comme Cancoriet, Penaud ou Raka. Et en repositionnant Nick Abendanon à l'arrière. L'anglais avait secoué par Joe Rokocoko et contraint de quitter prématurément le terrain l'an dernier à Rennes. "Je n'ai passé que dix minutes sur le terrain, c'était très frustrant pour moi, et j'espère que cette fois ce sera mieux".

Minés par les affaires extra sportives cette saison, le Racing est passé par un trou de souris pour se qualifier, et entend bien défendre son titre.

La préfecture a informé les spectateurs que le dispositif de sécurité sera renforcé pour accéder au stade. des fouilles systématiques vont être effectuées, et il est plus prudent de ne pas arriver au dernier moment.

Plus de 65 000 spectateurs sont attendus au stade Vélodrome pour ce match © Radio France - Jean-Pierre Morel

