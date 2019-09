Rugby Top 14 : l'ASM veut se relancer à Paris contre le Stade Français

Après deux défaites à Brive et contre Pau, et une semaine de coupure en raison de la coupe du monde au Japon, le Top 14 conduit l'ASM à Paris ce dimanche en clôture de la cinquième journée. Les parisiens, eux, n'ont gagné qu'un seul match.

"Réveiller la foudre". C'est ce qu'on peut lire sur l'affiche du match. Et ça en dit long sur l'état d'esprit des parisiens. "On sait que ce sera un environnement hostile" confirme Morgan Parra.

Le moindre point est important dans cette période de coupe du monde... Morgan Parra, capitaine de l'ASM

Battus à Brive, puis au Michelin par Pau, les Clermontois doivent se relancer. "Le bilan n'est pas positif" ajoute Franck Azéma. L’entraîneur de l'ASM sait que son équipe doit "faire mieux, et faire mieux collectivement surtout".

Ce déplacement à Paris est donc le début d'un nouveau bloc de quatre matchs avant deux semaines de coupure, et le retour des internationaux. Mais le programme est solide. "On a les deux qui tournent très bien, Bordeaux et Lyon, Montpelllier, qui a fait de bonne prestations, et Paris" énonce Franck Azéma. Une victoire à Jean Bouin contre le Stade Français permettrait d'aborder ces échéances avec un peu moins de pression.

Mais avec seulement une victoire depuis le début de la saison, la situation du Stade Français est encore plus compliquée. "On va faire ce qui faut pour ramener des points de Paris" prévient Mike Tadjer, arrivé de Grenoble à l'inter-saison.

Demandez à ma femme, je suis pas agréable quand je joue pas... Mike Tadjer, talonneur de l'ASM

"Je suis très excité et impatient de jouer ce match" trépigne Tadjer, "j'ai fais des efforts, j'ai perdu du poids, de la masse grasse, comme on me l'a demandé". Affûté, avec près de dix kilos en moins, l’international portugais est pressé d'en découdre.

