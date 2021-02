Rugby - Top 14 : l'Aviron Bayonnais en rattrapages

L'Aviron Bayonnais est en mauvaise posture. Plombé par quatre revers consécutifs en championnat (Racing, Toulouse, Pau, La Rochelle) et un calendrier chamboulé par l'épidémie de coronavirus et les reports. Les Bayonnais qui n'ont plus gagné en Top 14 depuis le 21 novembre doivent sortir de cette spirale négative : "Maintenant c'est course au maintien, course aux points" résume le 3ème ligne Arnaud Duputs, "il faut y aller!".

L'urgence commence à se faire sentir mais face à un adversaire direct au maintien la tâche ne s'annonce pas aisée. Bayonne se rend dans le Tarn avec ses armes mais aussi avec ses doutes : "on avait été épargné par le Covid 19 et ses conséquences jusqu'au mois de décembre et là on a pris un coup de massue. Cela nous a stoppé dans notre progression" admet le pilier Ugo Boniface "on a l'impression d'avoir fait une première partie d'année pas pour rien mais bon... avec trois matches en retard, sans jouer, on perd le rythme, c'est horrible".

Les deux dernières victoires à l'extérieur de l'Aviron en championnat semblent à des années lumières C'était en octobre, face au Stade Français et à Agen. Depuis, Bayonne est souvent revenu les valises très lourdes de déplacement : Lyon, Bordeaux, Le Racing 92 et dernièrement La Rochelle. La claque, l'effondrement de trop. Après ce match Yannick Bru décrète l'alerte rouge, il appele les siens à la mobilisation générale. "On a plus le temps de s’apitoyer sur notre sort" glisse alors le manager de l'Aviron.

Après le report du match d'Agen la semaine passée Bayonne doit donc impérativement réagir sur la pelouse du stade Pierre Fabre. Retrouver une défense, devenue trop tendre et trop friable. A l'extérieur, les Bayonnais encaissent en moyenne cinq essais par match. Seul Agen a fait pire. Autre statistique éloquente, celle des cartons jaunes. Lors de ses deux dernières sorties en championnat Bayonne en a systématiquement pris deux. A chaque fois vingt minutes à défendre à 14 contre 15. Un handicap de plus.

Castres / Bayonne rencontre à vivre à partir de 17h45 en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque avec Amaia Cazenave, Lucas Rodriguez et de nombreux invités (Martin Laveau, Grégory Arganèse, supporters de l'Aviron).