Rugby - Top 14 : l'Aviron Bayonnais renoue avec la victoire face à Brive

L'image était devenue rare à Jean Dauger ces derniers temps : un joueur de l'Aviron bière à la main et sourire aux lèvres venant répondre aux questions des journalistes sous le chapiteau servant habituellement aux réceptions. Ce dimanche soir, la première gorgée chère à Philippe Delerm a eu le goût de la victoire et du travail accompli. Chose qui n'était plus arrivée pour les Bayonnais depuis le 21 novembre dernier et une victoire face au RCT. "C'est un grand ouf de soulagement, ça fait du bien aux têtes" confie l'arrière et buteur, Gaëtan Germain "il nous manquait un peu de grinta ces derniers temps. On s'est dit dans la semaine que c'était des matchs à grosse pression et qu'il fallait que ce soit de l'excitation plus qu'autre chose".

Après quasiment trois mois de disette, Bayonne a donc retrouvé le chemin du succès. Un court succès certes face à Brive (26-23) mais un succès précieux dans la course au maintien alors que Bayonne compte toujours deux matchs de retard face à Toulon et Agen.

Dans une rencontre à suspense, dans ce chassé-croisé, Basques et Coujoux se sont rendus coup pour coup. La différence s'est faite en toute fin de match alors que Bayonne était à 14 (carton jaune pour Mariano Galarza pour jeu déloyal). Les Bayonnais ont fait preuve d'une sacrée solidarité comme en début de saison et de beaucoup de maîtrise pour ne pas laisser échapper ces 4 points. Manuel Ordas, titulaire à l'ouverture confirme : "On commence bien le match, on fait des phases de jeu dans l'avancée et après je ne sais pas si c'est du relâchement mais Brive nous accule dans notre terrain et on a pas su s'en sortir. On luttait, on luttait on a réussi à limiter la casse mais c'était limite. On fini par craquer en fin de première mi-temps, c'est dommage mais je pense qu'on a su se remobiliser dans les vestiaires et aller trouver des ressources aperçues à Castres la semaine dernière. Cette envie de sauver le club. On voit qu'on est soudé, qu'on se bat pour le même maillot. C'est bien parce qu'on a réussi à inverser la tendance et à s'imposer aux tripes".

A noter l'entrée déterminante de Gaëtan Germain - en remplacement de Joe Ravouvou - qui par trois pénalités a permis à son équipe d'égaliser puis de passer devant. Malgré une douleur aux adducteurs depuis la semaine dernière, l'ancien arrière du CAB s'est aussi montré très à l'aise dans ses courses, notamment sur une percée à l'heure de jeu.

Théo Costossèque dans les bras de Manuel Ordas à la fin du match © AFP - Gaizka Iroz

Les quatre points de la victoire de ce dimanche soir ne permettent pas aux Bayonnais de s'extraire de la 13e place synonyme de barrage. Mais ils sont désormais à un point de Montpellier - première équipe au dessus de la ligne de flottaison - et à quatre points de la Section Paloise, 11e.