Rugby - Top 14 : l'Aviron Bayonnais renverse la montagne clermontoise

"Avec les émotions que l'on a vécues en fin de match, on aurait pu jouer sur du goudron c'était pareil". Cette petite phrase de Yannick Bru, le manager bayonnais, ne rend pas grâce à la nouvelle pelouse hybride de Jean Dauger mais elle illustre parfaitement l'état d'esprit des siens, vainqueurs de Clermont ce samedi soir, au bout du suspense (21-19).

Pourtant les choses étaient bien mal embarquées pour les Bayonnais : à un quart d'heure de la fin, ils étaient menés 19 à 7. Après avoir encaissé deux essais coup sur coup, sur deux erreurs, deux interceptions clermontoises qui terminaient derrière la ligne d'en-but. Mais c'était sans compter sur l'abnégation et la solidarité des bleu et blanc, métamorphosés en fin de match. Leur 3e ligne et capitaine Jean Monribot, confirme : "On a changé de peau après ces deux essais casquette. Les joueurs se sont mis dans une autre dimension, on voulait aller chercher ce match, on a pris des initiative et après on a beaucoup mieux tenu le ballon, fait mon de fautes de main. On sentait une équipe déterminée. C'est la force de Bayonne. Tous les joueurs ont un cœur énorme".

Guillaume Rouet, le demi de mêlée bayonnais, a joué 50 minutes ce samedi soir face aux clermontois. © AFP - Gaizka Iroz

La force du collectif, une valeur saluée par le manageur de l'Aviron, Yannick Bru, particulièrement fier de ses joueurs au coup de sifflet final : "On perd deux joueurs importants, on laisse 10 points en route, on prend ses deux essais en deux minutes, on a fait un bon crash test ce samedi soir. On fini quasiment qu'avec que des enfants du club sur le terrain. Ils ont mis tellement d'engagement... Ce qu'on fait les joueurs c'est admirable. Ça fait plaisir de voir qu'on a pas tout oublié à Brive... On va pouvoir construire là dessus".

Les Bayonnais, bien plus disciplinés qu'à Brive (seulement 10 fautes commises face à l'ASM contre 19 la semaine passée face au CAB), décrochent un précieux succès pour lancer leur saison, qui plus est face à un des cadors du championnat, qui avait quand même peut être un peu la tête à son quart de finale de Coupe d'Europe face au Racing, qu'importe pour Gaëtan Germain, l'arrière bayonnais : "C'est super, ça fait du bien à la tête à tout le monde. On joue le maintien, on est à la maison, on doit avoir du caractère. Malgré la jauge, les 5 000 personnes au stade, il y avait beaucoup d'ambiance. On se devait de se relever, on l'a fait c'est vraiment positif".

A noter que l'infirmerie bayonnaise s'est malheureusement remplie ce samedi soir. Deux pièces maîtresses de l'effectif sont sorties blessées en première mi-temps : le 2ème ligne, Guillaume Ducat gravement touché à l'épaule et le centre australien Izaia Pereze, blessé aux quadriceps.

Chaleureuses retrouvailles hier entre le public bayonnais et son équipe. © AFP - Gaizka Iroz

Prochain match pour l'Aviron Bayonnais, face au Stade Français, le vendredi 2 octobre à 20h45, pour le compte de la 3ème journée de Top14. D'ici là les joueurs vont pouvoir profiter d'une petite semaine de vacances.