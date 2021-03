Rugby - Top 14 : l'Aviron Bayonnais réussit son rattrapage face à Agen (48-20)

L'Aviron respire! Grâce à son succès bonifié - le premier de la saison - ce samedi après-midi à Jean Dauger (48-20), Bayonne abandonne la 13e place de barragiste, la laissant au voisin de la Section Paloise.

Accrochés en première mi-temps, les Bayonnais ont mis du temps à se détacher, à se libérer. Mais dans le deuxième acte, avec le vent dans le dos, les Basques ont su déployer leurs offensives et même faire preuve d'audace marquant au total six essais face à de trop faibles agenais, défensivement dépassés.

On ne s'éparpille pas, on est focus sur ce que l'on doit faire

Un succès construit de patience et d'abnégation, le 3/4 centre de l'Aviron Yann Lestrade, le reconnaît : " En deuxième mi-temps, on est pas encore à l'abri, on fait un début de deuxième acte assez catastrophique. Du coup, il a fallu qu'on se concentre vraiment pour construire ce match. On sait que l'on joue le maintien tous les week-ends. Ça va être compliqué. Du coup, tous les week-ends, c'est un match particulier. Tous les week-ends, il y a cette petite pression, cette envie de bien faire. Je ne pense pas qu'il y a eu la peur de perdre. On avait vraiment à cœur de bien jouer pour retrouver la confiance. Je pense que tous les joueurs ont pris conscience du fait que tous les matchs sont super importants. On ne s'éparpille pas, on est focus sur ce que l'on doit faire. Chaque joueur connaît son rôle. Si un week-end on n'est pas dans le groupe, il faut qu'on aide énormément le collectif".

Au classement, l'Aviron qui a son calendrier à jour est désormais 12e avec 35 points, à une unité de Montpellier, 11e et à 4 de Brive, 10e. Un soulagement même si le chemin est encore long pour l'entraineur des arrières bayonnais, Rémy Ladauge : "C'est vraiment un groupe qui a répondu présent sous la pression et c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir quand est coach. C'est sûr que quand on est barragiste, ça met une pression supplémentaire parce que c'est marqué noir sur blanc qu'on est dans le mauvais wagon. Maintenant, le combat va encore durer sept matchs et on va jouer des rencontres capitales quasiment toutes les semaines. On s'est donné le droit d'espérer, de continuer à batailler pour arriver à maintenir l'Aviron sans passer par la case barrage".

Seul bémol dans ce match, la sortie sur blessure du capitaine Jean Monribot à priori touché aux pectoraux.