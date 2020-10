Rugby - Top 14 : L'Aviron stoppé net par le Stade Rochelais

Beaucoup se demandaient dans quel état de forme, quel état d'esprit serait le Stade Rochelais ce vendredi soir, pour son déplacement à Jean Dauger, après presque un mois sans jouer : la réponse est arrivée assez vite dans le match, malheureusement pour les 5 000 spectateurs bayonnais. Après deux victoires de rang, l'Aviron a chuté face à plus fort que lui (19-36).

Pourtant, Bayonne a fait illusion en début de match. Les bleu et blanc ont même mené 13-6 après une belle inspiration de Romain Barthélémy : une prise d'intervalle de l'ouvreur bayonnais qui a parfaitement servi, dans sa course, Aymeric Luc. L'ailier aplatira le premier et seul essai de son équipe dans ce match.

Le rouleau compresseur maritime s'est ensuite mis en route. Avec quatre essais marqués contre un seul pour Bayonne, les Rochelais empochent même le bonus offensif.

Vitesse, puissance, aisance balle en main. Rien à dire, La Rochelle était au dessus. L'Aviron dépassé a été incapable de contenir les assauts adverses. Yan Lestrade, le jeune centre bayonnais, reconnait cette supériorité: "On est tombés sur une grosse équipe de La Rochelle. On a pas réussi à trouver les solutions. Tout le match, dans l'engagement on a été inférieur à eux. On s'est fait cabosser. Impossible de mettre en place notre jeu et de mettre de la vitesse."

Un sentiment d'impuissance partagé par Aymeric Luc. Mais le jeune ailier de l'Aviron ne s'inquiète pas plus que ça après ce revers : "Ils avaient ciblé nos faiblesses, ils les ont exploité au maximum et nous ont dominé tout le match. Il ne faut pas que cela affecte notre confiance. On a construit des choses, on peut quand même en tirer quelques conclusions notamment sur le jeu sous pression, derrière. Il a été de qualité, on a réussi à inverser la vapeur, une chose que l'on cherche à améliorer depuis des mois. Cette défaite ne doit pas empêcher d'aller de l'avant, il faut continuer à travailler."

Les Bayonnais ont encaissé 4 essais ce vendredi soir. © AFP - Gaizka Iroz

Dès le deuxième match à domicile, Bayonne est donc tombé à Jean Dauger mais cela n'a rien d'alarmant pour Yannick Bru, le manager bayonnais : "On est sur notre plan de marche. Ça va nous ramener à davantage d'humilité. On voit ce soir les marches qu'il nous reste à gravir. Cela nous rappelle que dans ce championnat on est en dessous des cadors, il faut savoir l'accepter pour l'instant, avant de se projeter, j'espère, vers un futur meilleur."

Après ce match, mauvaise nouvelle, l'infirmerie bayonnaise se remplit un peu plus : le pilier anglais, Sam Nixon, est sorti avec un coup au genou. Le 3e ligne, Filimo Taofifenua, avec une douleur aux côtes. Prochain match pour l'Aviron, dimanche prochain à Lyon.