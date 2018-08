On y est ! Le Top 14 reprend ses droits ce weekend. Cette année, France Bleu Occitanie vous fera vivre toutes les rencontres du Castres Olympique et du Stade Toulousain en direct et en intégralité.

Occitanie, France

On ne perd pas les bonnes habitudes : France Bleu Occitanie fait sa rentrée rugby ce weekend. Avec une nouveauté : les matches du Castres Olympique seront à vivre toute la saison sur notre antenne. A domicile comme à l'extérieur. En plus de ceux du Stade Toulousain. Le rugby à l'honneur dès samedi avec le déplacement du Stade à Lyon (17h15). Le CO sera dans l'Hérault dimanche pour y affronter Montpellier (comme on se retrouve!)

Tous les weekends, prise d'antenne un quart d'heure avant le coup d'envoi pour connaitre les dernières infos de votre club préféré. France Bleu Occitanie vous fera gagner des places pour assister à des rencontres de Top 14 à Castres ou Toulouse chaque semaine.

Club XV, nouveau format

Tous les lundis, on se donne rendez-vous entre 18h et 19h en direct sur France Bleu Occitanie pour parler rugby. Une émission d'une heure délocalisée à Castres (bar The Quay) et à Toulouse (bar Le rouge et noir) une semaine sur deux. Des invités, des consultants, des journalistes de la presse locale, seront présents pour décortiquer l'actualité du weekend. Sans oublier la Pro D2 et les étages inférieurs. Première émission prévue le lundi 27 septembre.

Pour écouter France Bleu Occitanie, il suffit de cliquer ici.

La saison 2018-2019 chez les Stadistes, c'est 16 épisodes sur 2 compétitions différentes...

Mais n'oubliez pas, le Stade reste la seule série où le scénario n'est pas écrit à l'avance ! 🔴⚫️



👉🏻 https://t.co/owJCcv0Rzfpic.twitter.com/4vuEDu7Sdf — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 8, 2018