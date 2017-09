Rugby - Top 14 : l'UBB a posé les bases

Les 80 minutes pleines réalisées samedi face à Montpellier (47-17) offrent à l'Union Bordeaux-Bègles un socle solide sur lequel s'appuyer. Et qu'elle va devoir réussir à exporter si elle veut donner du piment à sa saison. Décryptage.

Le staff attendait ça depuis le début de saison. Une prestation collective aboutie a permis aux Girondins d'être les premiers à faire chuter le leader du Top 14 en s'offrant même le bonus offensif. Le projet de jeu semble se mettre en place.

Un pack d'attaque

"Depuis le début de saison, on est un peu sur courant alternatif en conquête", expliquait Sébastien Taofifenua avant la rencontre. Samedi, les gros ont mis les choses au point en martyrisant le MHR en mêlée fermée et en mettant dans les points de rencontres, les ingrédients qui avaient cruellement manqué à Lyon le weekend précédent. En dehors de quelques ballons "égarés" en touche, le pack de l'UBB a livré un match quasi-parfait. Depuis cet été, les entraîneurs rappellent leur volonté d'avoir une équipe avec du caractère et beaucoup d'intensité dans son jeu. Quand ses avants sont à ce niveau, l'Union a fait une bonne partie du chemin.

La première ligne de l'UBB a fait le boulot. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB a la 4G

Car quand on joue derrière un paquet qui avance, c'est plus facile. Samedi, la ligne de trois-quarts s'est régalée. Des prises d'intervalle, des passes après contact, la volonté de faire vivre le ballon. Face à des Montpelliérains à qui ils rendaient quelques kilos et quelques centimètres, les arrières de l'UBB ont fait parler les cannes. Jayden Spence a été intenable, Apisai Naqalevu, Jean-Pascal Barraque et Neville Edwards ont inscrit leur premier essai sous le maillot girondin. "On a mis beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse, reconnaît le talonneur Clément Maynadier. Ça vient, on travaille toutes les semaines. Arriver dans le bon timing, faire les bons choix au dernier moment. Quand ça joue juste, on est capable de faire une bonne partie." Et même de marquer 47 points points à un MHR qui n'en avait concédé que 67 lors des quatre premières journées.

Respect des consignes

Si l'UBB a réussi son match, c'est aussi parce qu'elle n'est pas sortie du plan de jeu qui avait été fixé. L'agressivité, la volonté de jouer debout, d'assurer la conservation en évitant la passe impossible, des prises de risques "calculées". Symbole de cette discipline, la qualité des "sorties-terrain" qui ont permis à une UBB lucide de se dégager souvent de la pression sans se mettre en danger sur ses temps plus faibles. "On s'est prouvé que si on mettait du sérieux, de l'application et si on respectait les consignes, explique l'arrière Nans Ducuing, on pouvait battre une équipe de Montpellier qui avait laissé quelques cadres au repos mais qui venait avec des intentions."

Nans Ducuing a déjà le regard tourné vers Oyonnax. © Radio France - Justine Hamon

Nans Ducuing : "Avec du sérieux, de l'application et du respect des consignes..." Copier

Un 10 qui s'affirme

Face à Montpellier, Simon Hickey a joué les chefs d'orchestre. "Il a encore été très bon aujourd'hui, reconnaît le manageur Jacques Brunel. Depuis le début de la saison, il fait de très belles performances. Très bon au but, dans le jeu, dans l'animation, il rend une copie presque parfaite." Ses détracteurs lui reprochent d'avoir un jeu au pied trop court. Le Néo-Zélandais a montré que la précision, ce n'était pas mal non plus. Il a réussi ses neuf tirs au but et affiche depuis le début de saison un 21 sur 24 qui en fait un des artilleurs les plus réguliers du Top 14. A 23 ans et après un été où il a enfin pu un peu "couper", l'ancien ouvreur d'Auckland a du gaz et s'est même offert son premier essai avec l'UBB, celui du bonus.

Le métronome Simon Hickey en action. © Radio France - Justine Hamon

Le retour en forme des internationaux

Digestion terminée ! Le match de samedi a marqué le retour aux affaires des "Bleus de l'Union". La hargne de Clément Maynadier, la rugosité de Loann Goujon, récompensée par un essai, le punch de Nans Ducuing. Les trois internationaux titulaires face à Montpellier ont retrouvé le rythme du Top 14, semblent s'être remis de la lourde préparation physique subie cet été et ont rattrapé leur retard collectif.

Loann Goujon, troisième ligne international de l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

"On savait que ça allait revenir, il fallait nous laisser le temps, glisse Maynadier dans un sourire. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient, les annonces en touche, le mouvement général...Il fallait facilement trois matches pour l'appréhender. On a montré de quoi on était capable." Jefferson Poirot et Baptiste Serin, sortis du bain, ont eux aussi paru beaucoup plus en rythme. On pourrait bien les retrouver dans le XV de départ samedi à Oyonnax.

Place à l'export

Car le prochain défi de l'Union, c'est d'être capable de proposer un contenu similaire en déplacement. "Il faut qu'on arrive à mettre les mêmes ingrédients à l'extérieur, avance Nans Ducuing. Etre serein, avoir la même agressivité, la même envie, la même détermination. Ce n'est que comme ça qu'on ira chercher des points à l'extérieur." Après les voyages ratés à Castres (33-19) et Lyon (49-14), l'Union retente sa chance samedi à Oyonnax qui reste sur deux revers en déplacement dont un 57-12 à La Rochelle. "Ça ne fait plaisir à personne de prendre cinquante points donc il faut s'attendre à un gros retour de flamme, annonce le troisième ligne et ancien "Oyoman" Mahamadou Diaby. Il va falloir bien récupérer parce que ça a tapé fort et se préparer encore à un gros combat. Dès lundi, il faut se mettre la tête dedans parce que si on reste sur notre nuage, ça risque de faire bizarre."

Mahamadou Diaby sait mieux qu'un autre ce qui attend l'UBB sur la pelouse du stade Charles-Mathon. © Radio France - Justine Hamon