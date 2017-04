Rugby - Top 14 : l'UBB à Brive avec Talebula et Domvo

Samedi (18h30) en Corrèze, l'Union Bordeaux-Bègles abat sans doute sa dernière carte dans la course à la qualification. Et dispose, avec le retour de ses deux flèches, d'atouts supplémentaires.

On savait déjà le groupe girondin amputé de Julien Rey (cheville), d'Adam Ashley-Cooper (nuque) et de Luke Jones (protocole commotion). Touché samedi dernier à La Rochelle et sorti du terrain en boitant bas, le troisième ligne Marco Tauleigne sera finalement du voyage à Brive. Tout comme Cyril Cazeaux, qui souffrait du genou.

Par ricochet, Berend Botha fait son retour en deuxième ligne. Le colosse sud-africain n'a plus joué avec les pros depuis le 21 janvier et un déplacement victorieux en Ulster en Champions Cup. En première ligne, Sébastien Taofifenua sort du groupe et il est remplacé par le Springbok Steven Kitshoff, appelé à quitter le club cet été.

A Brive, le guerrier Berend Botha va trouver à qui parler. © Radio France - Justine Hamon

Derrière, le staff voit sa palette de choix s'enrichir avec les retours combinés de Metuisela Talebula et Darly Domvo. Le premier, revenu sans convaincre le 5 mars au Stade Français, était entré en jeu la semaine suivante face à Grenoble, avant d'être privé des matches face à Toulouse et La Rochelle. Le second, avait vu le bout du tunnel début mars sur la pelouse de Jean-Bouin avant de repasser par la case espoirs. L'absence de Julien Rey assure au moins à l'un des deux de se retrouver samedi sur la feuille de match.

Le groupe (26 joueurs) :

Avants : Poux, Kitshoff, Cobilas, Clerc, Poirot, Avei, Auzqui, Maynadier, Cazeaux, Botha, Marais, Madaule, Chalmers, Braid, Goujon, Tauleigne.

Arrières : Serin, Lesgourgues, Hickey, Dubié, Spence, Ducuing, Talebula, Connor, Domvo, Buttin.