Rugby - Top 14 : l'UBB en rattrapage à Pau

Après avoir laissé filer deux points face à Brive, l'Union Bordeaux-Bègles aimerait les récupérer dans le Béarn où elle a gagné ces deux dernières saisons. Mais la Section compte bien fêter par une victoire l'inauguration de son stade rénové.

La fête aura lieu au Hameau, c'est une certitude. Spectacle avant, spectacle après et, on l'espère pendant, entre deux équipes qui ont a se faire pardonner.

La Section reste sur une gifle (44-14) reçue à La Rochelle et, avec déjà deux revers à domicile (Stade Français et Montpellier), ne peut se permettre un nouveau faux-pas si elle veut jouer un rôle dans la course à la qualification.

Pas d'ascendant pyschologique

Une course dans laquelle l'UBB a pris du retard. D'abord en manquant d'un rien le coche à Toulouse (38-37), ensuite en se faisant accrocher par Brive (27-27) au stade Chaban-Delmas.

L'Union espère que le retour de ses internationaux va lui permettre d'imposer son jeu sur une pelouse où elle a gagné deux fois d'affilée. "J'espère ne pas être le chat noir, sourit le talonneur Clément Maynadier qui n'y a jamais joué. On y va dans un contexte spécial avec ce petit chaudron qu'il vont inaugurer. L'année dernière on gagne sur une interception de Romain Lonca et on ne méritait pas forcément de le gagner. Il n'y pas d'ascendant pyschologique. On est allé gagner à Oyonnax cette saison alors que les deux années d'avant, on était revenu avec quarante points..." D'autant que la dernière confrontation entre les deux équipes avait vu Pau venir s'imposer en Gironde.

Si elle n'a pas de recette, l'UBB serait bien inspirée d'aller faire un coup à l'extérieur avant la "coupure" de la Challenge Cup, puis un match à haut risques face à La Rochelle le 23 décembre.

"On a la capacité, les joueurs et l'équipe pour aller chercher des points partout, poursuit l'international, que ce soit à Pau où à Montpellier, chez un leader. A condition de mettre les ingrédients."

