Rugby - Top 14 : l'UBB entame sa course poursuite à Bayonne

Rassurée par son succès face à Grenoble, l'Union Bordeaux-Bègles espère encore pouvoir s'inviter au bal des phases finales. A condition de s'imposer ce samedi (18h30) au stade Jean Dauger où elle se sait très attendue.

Entre un projet de fusion tombé du ciel, une affaire de viol présumé concernant des rugbymen grenoblois et l'annonce lundi du départ de Raphaël Ibanez, pas facile de se concentrer sur le rugby.

C'est pourtant ce qu'a essayé de faire l'UBB sous la houlette de Jacques Brunel, propulsé à la tête du projet sportif. La victoire bonifiée (46-14) face à Grenoble et le contenu d'un match enfin réussi ont redonné le sourire et même de l'ambition aux joueurs qui doivent maintenant décider de ce qu'ils veulent faire de leur fin de saison.

Jean-Baptiste Dubié en action lors du match à Montpellier

En résumé : finir en roue libre ou s'accrocher à l'espoir d'un printemps souriant. Le pilier Sébastien Taofifenua a choisi. "On n'est pas les seuls à avoir eu une mauvaise période et peut-être qu'on a quelque chose à aller chercher en fin de saison. Même si on sait que ça va être compliqué, on va essayer de se donner les moyens pour aller chercher cette sixième place".

Abonnée à la septième place ?

8ème au classement, l'Union doit combler un handicap de sept points. Loin d'être évident avec quatre déplacements et les réceptions de Toulouse et Toulon lors des six dernières journées. Mais l'UBB a le devoir d'y croire estime Jacques Brunel.

Jacques Brunel attend de son pack qu'il mette autant d'ardeur au combat que face à Grenoble.

A défaut, une septième place permettrait à l'UBB, comme il y a deux ans, de disputer des barrages qualificatifs à la Champions Cup. Une ambition légitime mais qui, en raison d'un calendrier compliqué, passe par une victoire impérative en terre basque où l'Union se sait très attendue par un Aviron Bayonnais qui, depuis l'annonce de la fusion Stade Français / Racing et d'un possible repêchage du club classé 13ème, s'est remis à y croire.

Privé de Clément Maynadier, Blair Connor, Metuisela Talebula et Vadim Cobilas, le staff enregistre les retours de Jean-Baptiste Dubié, Jefferson Poirot et Jean-Marcellin Buttin. Seul le premier sera titulaire dans un XV de départ où les deux autres changements concernent la première ligne avec la présence au coup d'envoi d'Ole Avei et Jean-Baptiste Poux.

Les compos :

Bayonne : Bustos-Moyano - Laveau, Le Bourhis, Lovobalavu, Poki - (o) Lagarde, (m) Saubusse - Chouzenoux, Monribot, Latimer - Jaulhac, Huete - Choirat, Leiataua, Iguiniz.

Remplaçants : Arganese, Schuster, Van Lill, Donnelly, Meret, Martial, Duhalde, Zabala.

UBB : Ducuing - Ashley-Cooper, Spence, Lonca, Dubié - (o) Hickey, (m) Lesgourgues - Chalmers, Tauleigne, Madaule - Cazeaux, Marais - Poux, Avei, Taofifenua.

Remplaçants : Brute de Rémur, Poirot, Jones, Braid, Doubrère, Madigan, Buttin, Clerc.

Bayonne - UBB, c'est un match à suivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 18h15.