Rugby - Top 14 : l'UBB est-elle prête ?

L'Union Bordeaux-Bègles débutera samedi (20h45) face à l'ogre Clermont sa septième saison de Top 14 avec un staff renouvellé, un effectif rajeuni et sans ses internationaux.

L'Union entame ce lundi sa dixième et dernière semaine de préparation. Rien de trop quand on sait que le staff technique a été recomposé cet été avec l'arrivée du duo Jérémy Davidson (entraîneur avants, Aurillac) et Rory Teague (entraîneur trois-quarts, XV d'Angleterre) pour épauler Jacques Brunel, aux commandes depuis la mise à l'écart de Raphaël Ibanez en mars.

Onzième du dernier exercice après une deuxième partie de saison ratée alors qu'elle était deuxième mi-novembre, l'UBB est sur le pont depuis le 19 juin (seul le LOU rugby a repris plus tôt). L'effectif a été chamboulé par le départ de vingt joueurs dont quelques cadres (Madaule, Ashley-Cooper, Madigan, Kitshoff, Buttin). Les entraîneurs ont dû intégrer 14 nouveaux éléments au terme d'un recrutement qui a voulu privilégier la jeunesse (Roumat, Fuatai, Decron, Dufour, Woki) et l'état d'esprit (Diaby, Houston, Pélissié).

Comme l'an dernier, le champion en hors d'oeuvre

Pour compliquer la chose, le staff a dû mettre en place son projet de jeu sans plusieurs joueurs majeurs. D'abord les blessés (Braid, Avei, Clerc, Connor, Lonca). Ensuite le trio Tauleigne-Lesgourgues-Dubié qui a fait la tournée d'été avec les Barbarians et n'a repris que fin juillet. Enfin et surtout les cinq internationaux français (Poirot, Maynadier, Goujon, Serin, Ducuing) qui, dans le cadre de la nouvelle convention entre la Fédération et la Ligue nationale, ont suivi un programme individualisé à l'écart de leurs coéquipiers et n'auront pas le droit de disputer le choc face à Clermont.

Jedrasiak, Gérondeau et Rougerie sont annoncés dès samedi à Chaban-Delmas. © Radio France - Justine Hamon

L'UBB va donc devoir, dans un premier temps, s'appuyer sur un groupe d'environ 30 joueurs, celui qui a joué les deux matches de préparation. Une victoire (40-21) à Biarritz, une courte défaite (19-17) à La Rochelle avec quelques séquences prometteuses. Mais c'est samedi qu'il faudra répondre présent. L'Union l'avait fait l'an dernier en battant le Racing 92, tout frais champion de France. Elle tentera de récidiver face à son successeur, l'ASM, qui a montré vendredi qu'il était déjà en jambes en dominant Pau (35-14) avec cinq essais à la clé.