Rugby - Top 14 : l'UBB laisse partir Adam Ashley-Cooper

Dix-huit mois après son arrivée à l'Union Bordeaux-Bègles, la star australienne va faire ses valises. Le président laurent Marti a annoncé au joueur qu'il ne serait pas prolongé selon L'Equipe.

La question le travaillait depuis plus sieurs semaines. Le président a tranché. "J'ai vu Laurent Marti il y a quelques jours, rapporte le quotidien, et il m'a dit que le club ne me prolongerait pas. C'est dommage pour moi, mais c'est la vie. Je vais tout faire pour aider l'équipe à atteindre l'objectif. Je veux absolument partir sur une bonne note au plan personnel et collectif ."

Arrivé en décembre 2015 dans la foulée d'une coupe du monde brillante, Adam Ashley-Cooper s'était plutôt bien intégré au projet de jeu girondin. Il a inscrit à ce jour douze essais en 29 matches disputés sous le maillot de l'UBB. Un rendement sans doute jugé insuffisant au regard de l'attente suscitée par son recrutement.

Son téléphone sonne déjà

Même si Laurent Marti n'a pas confirmé ce départ, l'ailier va donc quitter l'Union un an après un autre Wallaby, le pilier Sekope Kepu qui était rentré au pays en juin dernier pour raisons personnelles.

Le 24 septembre 2016, le Wallaby inscrit un triplé face à Lyon. © Radio France - Justine Hamon

L'homme aux 116 sélections souhaitait rester en Gironde, dans un club et une région où il se plaisait. Il va devoir trouver un autre point de chute. Ce qui ne devrait pas poser de problèmes. Le téléphone a commencé à sonner.