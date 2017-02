Rugby - Top 14 : l'UBB lance son sprint face à Castres

L'Union Bordeaux-Bègles n'a plus gagné en championnat depuis trois mois. Mais la venue de Castres dimanche (12h30) lui offre l'occasion de se rassurer, de se relancer dans la course à la qualification. Bref, de montrer qu'elle est toujours là.

C'est sûr que les chiffres ne plaident pas en sa faveur. Depuis son éclatante victoire face à La Rochelle mi-novembre, l'UBB a enchaîné cinq matches de Top 14 sans victoire et reculé de la deuxième à la neuvième place du championnat.

En y regardant de plus près, l'Union n'a vraiment raté qu'un rendez-vous, celui du 23 décembre face à la Section Paloise. Une défaite (16-18) qui a plombé son bilan mais aussi relancé totalement des Béarnais qui ont confirmé depuis. Au point de s'installer dans un Top 6 de plus en plus convoité au bénéfice d'un match en retard remporté face à Lyon.

Castres, le tournant

Si l'UBB se retrouve à la traîne, elle n'est qu'à une victoire de la quatrième place occupée par..son adversaire du jour. Un succès comblerait l'écart même si l'Union aura ensuite le handicap de se déplacer cinq fois lors des huit dernières journées. Le talonneur international Clément Maynadier reconnaît que le droit à l'erreur est interdit.

Jones, Chalmers, Maynadier et les autres savent ce qu'ils ont à faire. © Radio France - Justine Hamon

Clément Maynadier : "L'erreur ce weekend mettra fin à beaucoup d'espoirs" Partager le son sur : Copier

Pour les coéquipiers de Marco Tauleigne, le salut passera très vraisemblablement par un sans faute à domicile (Castres, Grenoble, Toulouse et Toulon sont annoncés) mais aussi par une, voire deux victoires en déplacements.

Pas simple d'autant que les candidats sont nombreux. Entre Castres et l'UBB, on trouve pas moins de quatre clubs (Toulon, Pau, Toulouse, Racing 92) aussi bien outillés et tout aussi désireux de s'inviter au bal des phases finales.

La liste des candidats s'est allongée

Abonnée depuis deux ans à la septième place, l'Union va-t-elle une nouvelle fois buter sur la marche ? Ils sont beaucoup d'observateurs à le penser. Mais pourquoi pas y parvenir justement cette saison ? C'est ce qu'espère le centre Julien Rey.

Julien Rey : "Des fois c'est bien de prendre les gens à conte-pied". Partager le son sur : Copier

Face à un CO qui a l'occasion d'écarter un concurrent direct, l'UBB se sait très attendue. Par ses supporters et par un staff qui, à l'image de l'entraîneur des lignes arrières Emile NTamack, attend de voir l'équipe faire preuve de caractère.

Emile NTamack va voir si son équipe à la moelle nécessaire pour atteindre ses objectifs. © Radio France - Justine Hamon

Emile NTamack : "De la déception pour le moment mais rien n'est joué" Partager le son sur : Copier

Depuis le retour de vacances, l'accent a été mis sur l'efficacité près des lignes. L'UBB franchit mais a du mal à concrétiser. Le pack, solide, a été reconduit. En l'absence de Baptiste Serin, en stage avec le XV de France, Yann Lesgourgues formera de nouveau la charnière avec Simon Hickey. Par rapport au match de Clermont, les seuls changements concernent les lignes arrières où Adam Ashley-Cooper et Nans Ducuing reviennent aux dépens de Jayden Spence et Jean-Marcellin Buttin.

Les compos :

UBB : Ducuing - Ashley-Cooper, Dubié, Rey, Connor - Hickey (o), Lesgourgues (m) - Chalmers, Tauleigne, Braid - Cazeaux, Jones - Cobilas, Avei, Taofifenua.

Remplaçants : Maynadier, Kitshoff, Palmer, Madaule, Doubrère, Madigan, Spence, Clerc.

Castres : Palis - Agulla, Taumoepeau, Vialelle, Smith - Urdapilleta (o), Kockott (m) - Jelonch, Mafi, Bias - Moreaux, Jacquet - Kotze, Rallier, Tichit.

Remplaçants : Montes, Stroe, Capo Ortega, Vaipulu, Dupont, Dumora, Combezou, Tussac.

UBB - Castres, c'est à suivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce dimanche dès 12h05.