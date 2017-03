Rugby - Top 14 : l'UBB renverse le Stade Toulousain (20-11)

Malmenée en début de match par le Stade Toulousain, l'Union Bordeaux-Bègles a su inverser le cours du match en deuxième période après l'entrée de Baptiste Serin pour assommer les Toulousains dans la course aux phases finales.

Décidément, l'Union Bordeaux-Bègles connait des débuts de rencontre délicats. Ballotés d'entrée au Stade Français et à Bayonne, les joueurs de l'UBB ont encore une fois souffert dans les premières minutes. Il faut dire que les Toulousains, quasiment obligés de s'imposer devant les 26.000 spectateurs du Matmut Atlantique pour conserver un espoir de qualification pour les phases finales, ont attaqué le match pied au plancher. Au point de trouver rapidement la faille sur une pénalité de Jean-Marc Doussain puis un essai de Maxime Médard. A 8-0 puis 8-3 à la pause, les Bordelo-béglais ne parvenaient pas à mettre la main sur le match, laissant même filer de précieux points au pied sur des échecs répétés de Ian Madigan.

Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir le match basculer. Au moment de l'entrée en jeu de Baptiste Serin acclamé par le public à la place d'un Madigan conspué par le Matmut Atlantique. Davantage de vitesse dans le jeu et de la précision face aux perches, l'international de retour du Tournoi inspirait ses équipiers et permettait à l'Union de reprendre le score, de 6-11 à 15-11 à huit minutes de la fin du match. Sur une percée en sortie d'un ruck, Marco Tauleigne envoyait Yann Lesgourgues à l'essai, sortant du même coup le Stade Toulousain du bonus défensif.

Baptiste Serin peut sourire, il a marqué le match de son empreinte. © Radio France - Justine Hamon

Avec cette victoire 20-11, l'UBB se replace à la 7ème place du Top 14 à trois points de la Section Paloise, 6ème. Toulouse est 9ème, à sept points des places qualificatives.

"On s'est effondré. À ce niveau là, ce n'est pas normal" @MaxMedard arrière @StadeToulousain #FBsport #UBBST pic.twitter.com/7fBww1BdG4

Jacques Brunel, coach @UBBrugby "On savait qu'on avait composé un banc qui devait nous apporter de la puissance" pic.twitter.com/jwVg7ycPgd

"Le groupe s'était étiolé, on s'est retrouvé et on veut se régaler " @clemaynadier @UBBrugby #FBsport #UBBST pic.twitter.com/EVRTLKqbq8