Rugby - Top 14 : l'UBB retrouve la victoire, des couleurs et le sourire

Près de quatre mois après son succès face à La Rochelle, l'Union-Bordeaux a passé six essais à Grenoble (46-14) et a enfin pu lever les bras en championnat. De quoi aborder plus sereinement la fin de saison.

Les journalistes et les amateurs d'autographes en ont été pour leurs frais. Samedi soir, la porte du vestiaire girondin a mis longtemps, très longtemps à s'ouvrir. Comme si l'UBB craignait que le parfum de la victoire s'évapore trop vite.

Titulaires, remplaçants, joueurs blessés et tout l'encadrement ont prolongé le plaisir d'une victoire qui s'était faite attendre trop longtemps. "Ça fait plaisir de retrouver un vestiaire joyeux, savoure l'entraîneur des avants Jacques Brunel, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas retrouvé cette ambiance".

Les bœufs avant la charrue

Ce succès évite à l'Union de se faire des cheveux blancs. "On était un grand danger, on le savait" reconnaît Laurent Marti, soulagé d'avoir vu son équipe écarter le rival grenoblois en mettant les bœufs avant la charrue. "C'est toujours la même histoire. Si pendant les cinquante ou soixante premières minutes on n'accepte pas de concasser l'adversaire...On ne réinvente rien".

Le président de l'Union Bordeaux-Bègles dans le paddock du stade Chaban-Delmas. © Radio France - Justine Hamon

Une manière pour le président de laisser entendre que son équipe n'a sans doute pas mis les ingrédients nécessaires au cours de ses longues semaines de disette. Samedi, "son" UBB est en tous cas sortie de sa zone de confort pour, après un premier quart d'heure de crispation, retrouver l'art du combat, l'envie de défendre ensemble et le plaisir d'aller six fois derrière la ligne, ce qu'elle n'avait jamais réussi à faire cette saison.

Pas question d'enfiler les tongs

Alors, que va changer ce succès ? D'abord détendre une atmosphère devenue pesante. Grenoble relégué à 17 points, il faudrait une catastrophe industrielle pour que l'Union descende. Ensuite, aider à bien finir la saison. "C'est presque une victoire à six points, commente Romain Lonca dont l'essai a débloqué le match. On va arriver lundi avec la banane, l'envie de rebosser. On a mis fin à cette spirale négative que j'espère derrière nous pour longtemps."

Romain Lonca et l'UBB ont retrouvé la rage de vaincre. © Radio France - Justine Hamon

Si le Top 6 semble, à moins d'un quasi sans faute, hors de portée, l'UBB aurait tort d'enfiler les tongs. Elle sera très attendue dès samedi au stade Jean Dauger par une équipe de Bayonne, condamnée à la descente mais qui va devoir se racheter après l'humiliatioon subie à Toulon (82-14).