Rugby - Top 14 : l'UBB sans filet face à Clermont

Remise en confiance par son succès européen à Belfast, l'Union Bordeaux-Bègles doit confirmer ce dimanche (16h15) face à l'ogre auvergnat pour rester dans la course aux phases finales.

C'est un match que Raphaël Ibanez et ses joueurs ont en tête depuis un bon moment. Il les a accompagnés jusqu'en Ulster le weekend dernier et a bien sûr occupé tous les esprits cette semaine. A dix journées de la fin, l'Union n'est pas dans le bon wagon, celui des qualifiables, et elle sait que son salut passe, a minima, par un sans faute à domicile.

Pour le premier de ses trois matches délocalisés au Matmut Atlantique (Toulouse et Toulon suivront), l'UBB défie le leader. En quinze tentatives depuis 2011, elle n'a renversé l'ASM qu'à trois reprises.

Cette saison, Clermont mène trois à zéro mais la dernière confrontation il y a quinze jours à Chaban-Delmas a montré qu'il n'y avait pas, sur 80 minutes, un fossé entre les deux équipes. Pas question pour le troisième ligne Hugh Chalmers de cultiver un quelconque complexe d'infériorité.

Hugh Chalmers est confiant sur la capacité de l'Union à battre le patron du championnat. © Radio France - Justine Chalmers

Hugh Chalmers : "Contre des équipes comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur"

Dans un contexte de match pré-Tournoi qui verra dix internationaux français (trois à l'UBB, sept à l'ASM) manquer le rendez-vous, les Girondins ne doivent pas laisser l'occasion de battre une équipe clermontoise qui ne joue pas son avenir sur ce match et qui vient d'atteindre un de ses premiers objectifs en décrochant un quart de finale européen à domicile.

Mais un Bordeaux-Bègles moyen n'arrivera pas à ses fins. L'équipe girondine aura besoin de livrer un grand match et d'avoir le supplément d'âme qui nourrit les exploits.

Les compos :

UBB : Buttin - Dubié, Spence, Rey, Connor - Hickey (o), Lesgourgues (m) - Chalmers, Tauleigne, Braid - Cazeaux, Jones - Cobilas, Avei (cap), Taofifenua.

Remplaçants : Auzqui, Kitshoff, Palmer, Edwards, Doubrère, Madigan, Ashley-Cooper, Clerc.

ASM : Abendanon - Strettle, Penaud, Stanley, Raka - Brett (o), Parra (m, cap) - Lapandry, Gerondeau, Kolelishvili - Timani, Jedrasiak - Zirakashvili, Kayser, Chaume.

Remplaçants : Ulugia, Falgoux, Yato, Lee, Cassang, Rougerie, Planté, Ric.

UBB / Clermont, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr au cours d'une après-midi exceptionnelle. Dès 16h, votre radio s'installe dans les tribunes du Matmut Atlantique et accueillera des invités jusqu'à l'heure du coup d'envoi. le match sera ensuite à vivre en intégralité avec Arnaud Carré et notre consultant, l'ancien pilier de l'UBB Nicolas Decamps.