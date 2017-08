Rugby - Top 14 : l'UBB sans ses internationaux mais avec ses Barbarians face à Clermont

Pour défier le champion de France ce samedi (20h45), l'Union va pouvoir compter sur le trio qui a participé à la tournée d'été des Barbarians. Mais devra faire sans ses internationaux français et plusieurs cadres.

Le staff était prévenu qu'il allait devoir faire sans eux. Les cinq internationaux français de l'UBB (Jefferson Poirot, Clément Maynadier, Loann Goujon, Baptiste Serin et Nans Ducuing) manqueront l'une des affiches de la saison à Chaban-Delmas. La nouvelle convention Ligue/Fédération est passée par là et l'Union va devoir apprendre à vivre sans ses Bleus à de nombreuses reprises au cours de ce championnat.

Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de l'an dernier où, en ouverture face au Racing 92 tout frais champion de France, et pour d'autres raisons, l'UBB avait dû se priver d'Avei, Maynadier, Tauleigne, Ashley-Cooper et Talebula. Ce qui ne l'avait pas empêché de s'imposer (15-9).

Fa'asiu Fuatai, l'une des cinq recrues alignées d'entrée face à l'ASM. © Radio France - Justine Hamon

Cette fois, les internationaux ne seront pas les seuls dans les tribunes. Clerc, Avei, Braid, Spence, Connor et Talebula sont, soit blessés, soit en phase de reprise. Résultat, l'Union s'attaque à la montagne auvergnate sans une douzaine de potentiels titulaires.

Cinq recrues au coup d'envoi

Parmi les bonnes nouvelles, la présence sur la feuille de match des trois joueurs retenus cet été avec les Barbarians, malgré leur reprise tardive le 23 juillet. Si Marco Tauleigne entrera en cours de jeu, Yann Lesgourgues sera à la manœuvre derrière le pack, associé à Simon Hickey. Quant à Jean-Baptiste Dubié, il sera titulaire à l'aile, formant avec Darly Domvo et Fa'asiu Fuatai, le triangle arrière.

Le Clermontois Fofana et le Bordelais Serin (en arrière plan), deux des grands absents de la soirée. © Radio France - Justine Hamon

Le Néo-Zélandais sera une des cinq recrues alignées au coup d'envoi. L'ex-Aurillacois Adrien Pelissié débutera au talon, encadré par Sébastien Taofifenua et Vadim Cobilas. Du neuf en troisième ligne où aux côtés du "vétéran" Hugh Chalmers, on trouvera l'ancien grenoblois Mahamadou Diaby et l'Australien Leroy Houston. Dernière recrue titularisée, le Fidjien Apisai Naqalevu, particulièrement en vue lors des matches de préparation. Enfin, ce sera du classique en deuxième ligne avec Luke Jones et Jandre Marais qui sera le capitaine de l'équipe girondine.

Trois Bleus chez les Jaunards

Même si son effectif est qualitativement plus riche, l'ASM sera privée de sacrés atouts. Morgan Parra, Wesley Fofana, Sébastien Vahaamahina, Arthur Iturria, Noa Nakaitaci et Isaia Toeava sont blessés. Clermont se déplace également en Gironde sans Damien Penaud, Scott Spedding et Rabah Slimani qui étaient de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. En revanche les internationaux qui n'y ont pas participé seront bien à Chaban-Delmas. Remi Lamerat sera titulaire au centre, Damien Chouly et Camille Lopez débuteront sur le banc aux côtés de l'Ecossais Greg Laidlaw puisque c'est le jeune Charlie Cassang qui commencera à la mêlée.

Les compos :

UBB : Domvo - Fuatai, Naqalevu, Rey, Dubié - Hickey (o), Lesgourgues (m) - Chalmers, Houston, Diaby - Marais, Jones (c) - Cobilas, Pelissié, Taofifenua.

Remplaçants : Dufour, Ravai, Cazeaux, Tauleigne, Doubrère, Schoeman, Barraque, Poux.

ASM : Abendanon - Raka, Betham, Lamerat, Grosso - Fernandez (o), Cassang (m) - Lapandry (c), Yato, Kolelishvili - Timani, Jedrasiak - Zirakashvili, Kayser, Chaume.

Remplaçants : Beheregaray, Falgoux, Barjaud, Chouly, Laidlaw, Lopez, Septar, Simutoga.