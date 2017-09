Rugby - Top 14 : L'UBB sombre en deuxième mi-temps et s'incline à Castres (33-19)

Malgré une excellente première mi-temps, l'Union Bordeaux-Bègles s'est de nouveau inclinée sur la pelouse de sa bête noire castraise. Plombée par son indiscipline en seconde période elle repart bredouille du Tarn, sans même un bonus défensif.

Si on avait dit, à la mi-temps, aux hommes de Jacques Brunel, que leur seconde période serait aussi décevante, probable qu'ils seraient restés dans les vestiaires du stade Pierre-Antoine. En menant 16-8 à la pause, ils pensaient pourtant avoir fait le plus dur, et se diriger vers une victoire, la première dans le Tarn depuis la remontée en Top 14.

Les bordelo-bélglais, avaient en effet parfaitement entamé la rencontre, faisaient le siège du camp castrais et ouvraient le score par une pénalité de Simon Hickey. Malgré une petite faute sur le renvoi, qui permettait aux Castrais d'égaliser, les hommes de Jacques Brunel étaient finalement récompensés par un essai de Yann Lesgougues (8e) qui concluait au pied des poteaux un excellent travail d'Hickey et de Dubié. Mais Castres réagissait très rapidement grâce à une de ses spécialités : le groupé-pénétrant. Celui-ci envoyait Loïc Jacquet derrière la ligne (17e). 20 premières minutes haletantes, notamment en raison d'approximations de part et d'autres. Pour les conclure, Simon Hickey redonnait un peu d'air à l'UBB avec une pénalité

Le Bordelais Leeroy Houston, ballon en main, s'encastre dans la défense tarnaise. © AFP - AFP

L'UBB plombé par son indiscipline

16-8 à la mi-temps donc, mais c'est bien Castres, peut-être gonflés à bloc par les mots de Christophe Urios qui démarrait le plus fort. Le début d'une seconde période à sens unique. C'est d'abord Vaipulu qui aplatissait derrière une mêlée à 5 mètres. Le début d'un véritable déluge d'essais, par Smith (57e), Tulou (76e) et Kockott (79e). Au milieu de cette avalanche d'essais, un point faible de l'UBB, déjà aperçu l'an dernier : l’indiscipline. Face à la puissance des Castrais en conquête, Edwards (68e) et Cazeaux (75e) étaient tous les deux avertis, pour des fautes dans un maul et sur une touche. Trop, pour espérer un renversement de vapeur de Bordelais méconnaissables en seconde période.

Ces images des quarante dernières minutes risquent de passer en boucle du côté du stade André-Moga cette semaine. Car, le week-end prochain, c'est le Stade français, tombeur de La Rochelle ce samedi, qui est attendu à Chaban-Delmas.