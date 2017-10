Rugby - Top 14 : L'UBB veut faire un coup au Racing

Pour son dernier match avec ses six internationaux français, l'Union Bordeaux-Bègles espère remporter sa deuxième victoire à l'extérieur sur la pelouse du Racing 92. Une victoire s'accompagnerait d'une excellente opération au classement.

Dans le calendrier de l'UBB, la date était cochée depuis longtemps. Coincée entre deux semaines consacrées à la Challenge Cup, et donc de repos pour les internationaux, et le premier rassemblement de l'équipe de France à Marcoussis, à qui les bordelo-béglais vont fournir six joueurs. Avant, donc, de se plonger dans la froideur d'un automne sans internationaux, l'UBB va vouloir prolonger son été indien qui dure en Top 14. Cinquièmes, les bordelo-bégalis pourraient, en cas de victoire, faire une bonne opération, puisque devant eux, Montpellier se déplace, et que La Rochelle et Toulouse s'affrontent.

Ce déplacement à Colombes, où ils n'ont plus gagné depuis 2007, l'UBB l'aborde comme un outsider sérieux à la victoire. Car, pendant que les Franciliens ferraillaient dans la grande coupe d'Europe, battant Leicester et résistant au Munster, Jacques Brunel et son staff avaient fait tourner dans les grandes largeurs face à Newcastle, mais surtout en Sibérie. Et même s'il y a eu défaite face aux Anglais, tous s'accordent à dire qu'elle ne remet pas en question la dynamique précédente de quatre victoires consécutives. "Une bonne piqûre de rappel, comme la qualifie le troisième ligne Mahamadou Diaby.

Une deuxième ligne expérimentale

Cyril Cazeaux va avoir des responsabilités sur la pelouse du Racing. © Radio France - Justine Hamon

Avec leurs internationaux donc, les Girondins ont tout de même quelques absents à déplorer. Loann Goujon s'est cassé le nez cette semaine, Peini Ravai est en sélection avec les Fidji, tout comme Luke Jones, avec les Barbarians britanniques. Le souci, c'est que son compère habituel de deuxième ligne, et capitaine, Jandre Marais est également forfait sur blessure. La seconde ligne sera donc composée du jeune Cyril Cazeaux et du revenant Johan Aliouat, qui n'a plus joué en Top 14 depuis plus d'un an.

Ce sont donc neuf changements au total par rapport au match contre Newcastle. Petite surprise, avec la titularisation de Talebula au centre.

En face, les deux semaines de Coupe d'Europe ont fait quelques dégâts. Eddy Ben Arous est forfait sur blessure, alors que Dan Carter est laissé au repos. Laurent Travers et Laurent Labit ont procédé à 9 changelments par rapport à l'équipe qui s'est incliné face au Munster.

Le Racing peut s'appuyer sur de fortes individualités, dont le deuxième ligne Fidjien Leone Nakarawa, impressionnant face à Leicester il y a deux semaines.

Les compositions d'équipe

Union Bordeaux-Bègles : Jalibert - Ducuing, Talebula, Dubié, Fuatai - Hickey (o), Serin (m) - Chalmers, Tauleigne, Diaby - Aliouat, Cazeaux - Cobilas, Mayandier, Poirot

Remplaçants : Pélissié, Taofifenua, Gayraud, Houston, Dourbère, Naqalevu, Barraque, Clerc