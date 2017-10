Rugby - Top 14 : L'UBB veut remettre la marche avant face au Racing

Battus d'un point à domicile face à Newcastle en Challenge européen samedi dernier, les joueurs de l'UBB espèrent que cette défaite ne va pas briser leur bonne dynamique en Top 14. Alors qu'ils restent sur trois victoires consécutives en championnat, ils veulent prendre des points à Colombes samedi.

Une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, en bonne forme en championnat, et qui perd à domicile contre des Anglais... Cela ne vous rappelle rien ? Décembre 2016, l'UBB s'incline à domicile contre Exeter... Et l'équipe, bien lancée en Top 14, y avait enchaîné sept matchs sans victoire. "Ce ne sont pas les mêmes joueurs, pas la même équipe, balaie d'un revers de la main l'entraîneur Joe Worsley. Avec l'expérience de l'an dernier, j'espère que l'on ne fera pas la même chose".

Mahamadou Diaby n'a pas joué pendant deux semaines, et sera prêt pour aller défier le Racing. © Radio France - Justine Hamon

Pourtant, le calendrier est loin d'être clément pour l'équipe girondine, puisqu'il lui réserve deux déplacements successifs, au Racing samedi (18h), et à Toulouse le week-end suivant. Pas question pour autant de choisir ses rencontres. L'UBB a fait tourner en coupe d'Europe, certains cadres se sont reposés pendant quinze jours et arrivent frais (contrairement aux Ciel et Blanc).

Lorsqu'on a du repos, on le prend avec plaisir, surtout que la saison est longue, explique Mahamadou Diaby

"Ça m'a fait du bien de couper quinze jours, explique le troisième ligne. Et j'espère que cela me permettra de garder le même niveau de performances qu'en début de saison". Continuer sur la même lancée donc, d'autant que le match du Racing est le dernier avant une longue période sans les internationaux. Les joueurs appelés en équipe de France et chez les Barbarians français (plus Luke Jones avec les Barbarians britanniques, et Peini Ravai avec les Fidji), manqueront les matchs à Toulouse, contre Agen, et à Brive. La rencontre à Colombes est donc l'occasion de mettre quelques points au chaud avant l'hiver, comme le confirme Baptiste Serin.

De retour en forme face à Toulon, Baptise Serin espère faire un gros match au Racing avant, probablement de rejoindre l'équipe de France. © Radio France - Justine Hamon

Il faut retrouver le pragmatisme et le réalisme qui nous a manqué face à Newcastle, souhaite Baptiste Serin

Face à des Racingmen peut-être usés par leurs deux combats en Champions Cup, face à Leicester (victoire 22-18) et au Munster (dafaite 14-7), l'UBB entend donc bien viser une quatrième victoire en cinq matchs, et espère s'ancrer dans la première partie de tableau.