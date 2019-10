Rugby Top 14 : la compo du Stade Rochelais face au Racing 92

8ème journée du Top 14: Le Stade Rochelais reçoit le Racing 92 samedi soir à Marcel Deflandre. Après un succès sur Brive le week end dernier, les maritimes enchaînent un deuxième match à domicile, face à des franciliens qui restent sur un nul face à Agen. A vivre sur FB La Rochelle et france bleu.fr

La Rochelle, France

Série en cours. Avec la réception du Racing 92, le Stade Rochelais va signer un 51ème match de Top 14 à guichets fermés. Une première en Europe. Sportivement après la réception de Brive le promu la semaine dernière, la partie s'annonce plus compliquée ce samedi soir face aux franciliens.

Fébriles à la maison, mais les franciliens voyagent bien

Le Racing reste sur un nul à domicile face à Agen, et globalement sur des performances décevantes sur sa pelouse, en revanche, les franciliens voyagent bien. Victoire écrasante à Pau 31 à 3, et des bonus défensifs à Toulouse et Toulon.

Les maritimes se doivent de l'emporter avant une mini trêve et ensuite un déplacement très compliqué à Lyon le 10 novembre. Un succès qui laisserait le club dans le Top 6 aussi avant le retour imminent de la coupe d'Europe. La composition du 15 de départ rochelais se rapproche de celle alignée face à Brive. On notera tout de même la titularisation d'Alexis Balès en n°9 et de Mike Corbel en pilier gauche.

Le XV de départ : Corbel, Bourgarit, Herrera, Sazy (cap), Tanguy, Timani, Liebenberg, Vito, Bales, West, Andreu, Aguillon, Sinzelle, Favre, Retière

Le banc : Orioli, Priso, Leroux, Kieft, Berjon, James, Roudil, Puafisi