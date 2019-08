Rugby Top 14 : la compo du Stade Rochelais pour Clermont-Ferrand

La Rochelle, France

Bis répétita. Le tirage au sort du calendrier du Top 14 aime visiblement bien les oppositions entre Clermont-Ferrand et le Stade Rochelais lors de la première journée. Depuis la remontée des maritimes au plus haut niveau, La Rochelle a déjà reçu à deux reprises les auvergnats à Marcel Deflandre en ouverture du championnat, avec des fortunes diverses, cette fois, c'est au stade Marcel Michelin.

Pas moins de dix joueurs absents pour l'ASM

Une opposition avec de nombreux absents à cause du mondial au Japon dans moins d'un mois. Pas moins de dix joueurs absents pour l'ASM. ( Laidlaw, Yato, Lopez, Fofana, Penaud, Rala, Slimani ou encore Iturria. Morgan Parra et Etienne Falgoux eux sont de retour de blessures ). Le Stade Rochelais compte aussi pas mal de joueurs retenus en sélection. ( Vincent Rattez, Dany Priso, Grégory Alldritt, Kini Murimurivalu, et Levani Botia avec l'équipe de France et les Fidjis, Geoffrey Doumayrou ou encore Pierre Boudehent sont eux blessés )

La composition des deux équipes est levée. A La Rochelle on y trouve notamment Lopeti Timani en 3eme ligne centre. L'international australien aux 12 sélections n'a pas eu vraiment le loisir de s'exprimer la saison dernière, avec une rupture des ligaments croisés au mois d'Octobre lors d'un déplacement en Russie. Petite histoire dans le match, Lopeti Timani croisera son frère sur la pelouse à Clermont. Sitaleki Timani, un deuxième ligne avec 18 sélections en équipe d'Australie.

Pour le reste voici le groupe du Stade Rochelais :

Le XV de départ : Corbel, Orioli, Atonio, Sazy (cap), Jolmes, Gourdon, Kieft, Timani, Kerr-Barlow, James, Retière, Aguillon, Roudil, Favre, Sinzelle

Le banc : Bourgarit, Pelo, Qovu, Tanguy, Berjon, West, Plessis, Puafisi