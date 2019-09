Rugby Top 14 : la compo du Stade Rochelais pour la réception du Stade Toulousain

4ème journée du Top 14. Le Stade Rochelais dernier au classement reçoit le Stade Toulousain, champion de France en titre. Rencontre à 15h30 à vivre sur francebleu.fr et FB La Rochelle dès 15h15 pour l'avant match.

La Rochelle, France

Deuxième rencontre à domicile depuis le début de la saison. Après un succès laborieux face au Stade Français, un match remporté de deux points, les maritimes sont à la recherche d'un match référence pour lancer leur saison. Après une mi-temps plus qu'intéressante à Montpellier la semaine dernière, les rochelais n'ont pas résisté au retour des héraultais en deuxième période.

Cette fois face à Toulouse, les hommes de Jono Gibbes devront tenir la distance, être présents pendant 80 minutes tout en marquant sur leur temps forts. Tout un programme, à mettre rapidement en place pour contrarier les plans des toulousains, qui même privés d'une dizaine d'internationaux restent très dangereux.

Retour du troisième ligne néo-zélandais Victor Vito

Pour cette réception, on notera le retour du troisième ligne néo-zélandais Victor Vito. Vincent Rattez enchaîne avec une deuxième titularisation à l'arrière. Dany Priso et Uini Atonio débutent en pilier gauche et droit.