Rugby Top 14 : la compo du Stade Rochelais pour le déplacement à Bayonne

La Rochelle, France

Le premier "bloc" est passé. Une série de quatre matchs, avec pour des rochelais deux victoires à domicile face au Stade Français et Toulouse, et deux défaites à l'extérieur, à Clermont et à Montpellier. Avec le début de la coupe du monde, le championnat a fait relâche un week-end, mais reprend de plus belle pour les maritimes, avec un déplacement piège en terre basque.

Bayonne s'était imposé au Racing lors de la première journée

L'Aviron Bayonnais promu cette année, est la surprise de ce début de saison. Vainqueur au Racing lors de la première journée, les hommes de Joël Rey ont en plus battu Castres à domicile, il y a 15 jours. Deux victoires en quatre rencontres, un bilan à faire pâlir de jalousie Perpignan qui la saison dernière avait dû attendre très longtemps avant de prendre quatre points. ( la 16ème journée au mois de Février à l'extérieur sur la pelouse de Montpellier ).

Ce Bayonne là a t-il les moyens de s'installer un peu plus longtemps dans le Top 6 ? L'illusion du promu rebelle va t'elle passer l'Automne ? En attendant, les basques prennent des points précieux dans la course au maintien, et espèrent bien poursuivre face au Stade Rochelais.

Mais pour Joël Rey, l'entraîneur des avants Bayonnais."Il faut se méfier. Sur le jeu, sur le contenu, La Rochelle c'est une des deux, trois meilleures équipes du moment. Ils sont bien en place, surtout offensivement, il ne faut pas leur laisser des ballons."

Côté composition, le Stade Rochelais aligne son pilier gauche international Dany Priso ou encore Ihaïa West à l'ouverture. Vincent Rattez très en forme depuis son retour du Japon débutera à l'arrière.