Rugby - Top 14 : la préparation du CA Brive se poursuit durant ce mois de juillet

Ils étaient heureux de se retrouver mais surement de ressortir les vélos électriques sous le soleil corrézien. Les joueurs du CA Brive ont repris l'entraînement ce mardi 5 juillet, alors que le premier match de championnat aura lieu dans deux mois, le 3 septembre contre Lyon.

Après quatre semaines de vacances en juin, fort de leur maintien en Top 14, dans quel état de forme le staff a-t-il retrouvé les joueurs ? "Cette première semaine est l'occasion de faire des tests, avec leur poids, leur masse grasse mais aussi sur les déplacements" explique Dominique Schenck, le responsable de la préparation physique au CAB, qui précise qu'il n'a pas "eu de mauvaise surprises, bien au contraire. A J1, au retour des vacances, les joueurs étaient mieux qu'il y a un an "

Du rugby de plus en plus tôt

Les joueurs ont donc démarré leur programme "cahier de vacances". Ils ont commencé par alterner journée à haute et basse intensité, mais pour la deuxième et la troisième semaine, cette même intensité va augmenter. "On va voir là si les organismes tiennent" explique Dominique Schenck. "On met en place des exercices pour les remettre au niveau où ils étaient avant les vacances pour être prêt à enchaîner les taches de rugby".

L'un des grands changements de cette année, c'est l'introduction du rugby assez tôt. "On est évidemment pas sur du rugby collectif à quinze contre quinze, mais sur des petits ateliers de développement individuel. Les créneaux vont être de plus en plus importants jusqu'au premier stage début août" à Bugeat. Cela est possible avec un effectif très important (48 joueurs avec beaucoup de jeunes qui intègrent l'intersaison).

Des jeunes réalisent leurs premiers entraînements avec les pros

D'ailleurs, c'est aussi la nouveauté par rapport à la saison dernière. "Il y a des joueurs qui effectuent leur deuxième présaison, mais il y a aussi des petits nouveaux qui font leur première présaison, voir leurs premiers entraînements avec les pros. _On a cette génération 2004 qui découvre le rugby professionnel et qui est avec nous aujourd'hui"_se réjouit le préparateur physique. Pour lui et ses collègues, c'est très intéressant à double titre : d'abord, ces jeunes sont plus à même d'intégrer une lourde charge de travail, mais aussi, ils tirent les plus anciens ou rugbyman aguerris vers le haut.

Pour la suite de la préparation, une semaine de vacances sera organisée à la fin du mois de juillet pour regénérer. Il y aura aussi les après-midi des activités différentes. "_On a essayé d'avoir des activités ludiques et qui vont permettre de développer d'autres compétences_. On va faire du handball (ndlr : avec le club du CAB Handball), du judo, de la piscine à Brive...et beaucoup de course."

Les recrues et joueurs en sélection à intégrer

Quant aux recrues, si certaines ne sont pas encore arrivées, elles semblent bien s'adapter au contexte physique briviste. "Il y a des bonnes surprises et des moins bonnes, mais on va tout faire pour que les gars puissent être en forme pour ce bloc marathon de dix matchs" confirme Dominique Schenck.

Quelques joueurs en sélection (Rodrigo Bruni, Lucas Paulos, Vasil Lobzhanidze et Luka Japaridze) auront trois semaines de vacances après leur période internationale (à la fin du mois de juillet). Ces joueurs qui représentent leur pays réintégreront l'équipe au moment du deuxième stage. Ils auront une petite semaine de préparation physique, mais basculeront vite sur le rugby, notamment pour la nouvelle recrue Rodrigo Bruni, dont les coachs voudront savoir rapidement ce qu'il peut valoir lors des matchs amicaux prévus les 19 et 26 août.