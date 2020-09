RUGBY TOP 14 : La Rochelle passe le test de Toulouse

Le Stade Rochelais dispute son deuxième match de Top 14 ce samedi ; un déplacement à haut risque à Toulouse. Coup d'envoi à 15H15 et à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle. Ce n'est jamais simple d'aller à Toulouse, mais le Stade Rochelais en ce tout début de saison manque de certitude. Bien sûr, la victoire contre Toulon samedi dernier et les quatre points qui vont avec ont fait du bien. Mais le club se pose encore beaucoup de questions.

Toulouse perd mais impressionne

C'est le paradoxe de cet avant match. La Rochelle a gagné contre Toulon mais au terme d'un match sans rythme et avec peu d'engagement aussi. Toulouse a perdu à Clermont le lendemain, mais au terme d'un match qui a impressionné : réduits à 13 les toulousains auraient pu et même dû gagner. Et puis il y a ce match amical contre ces mêmes toulousains, fin août perdu 38 à 0. Les Rochelais et Jono Gibbes le manager sont vexés. Frustration, inquiétudes... On sait aussi qu'en rugby, ce peut être le carburant pour une bonne performance. Mais c'est sur, après le match on sera fixé sur la valeur de nos jaunes et noirs aujourd'hui.

Kévin Gourdon : "on va jouer comme La Rochelle et eux comme Toulouse" Copier

