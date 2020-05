Rugby - Top 14 : le CA Brive annonce le départ de 10 joueurs dont Da Ros, Namy et Asieshvili

Le CA Brive a officialisé ce samedi la non reconduction de 10 joueurs dont les emblématiques François Da Ros, Guillaume Namy et Raken Asieshvili.

Vague de départs au CA Brive. Le club corrézien, en pleine préparation d'une prochaine saison aux inconnues multiples en raison du coronavirus, a annoncé ce samedi sur son site internet, la non reconduction de 10 joueurs. Dont quelques éléments emblématiques à l'instar de l'ailier Guillaume Namy, du talonneur François Da Ros et du pilier Karlen Asieshvili. Une liste à laquelle s'ajoute le pilier James Johnston, les 2e ligne Jan Uys et Richard Fourcade, les 3/4 aile Franck Romanet et Rory Scholes, ainsi que les 3/4 centre Alex Dunbar et Alban Ramette.

Nous choisirons un match pour leur réserver une ovation - Simon Gillham

Fin de l'aventure briviste pour François Da Ros qui devrait s'engager pour 1 an avec Biarritz © Radio France - Nicolas Blanzat

Des joueurs que le président du club Simon Gillham a tenu à remercier sur le site du club :"Ce n’est jamais un moment facile de dire au revoir aux joueurs qui ont fortement contribué au succès du club. Certains comme Guillaume, François ou Karlen sont là depuis de nombreuses années et ont toujours défendu avec passion le maillot briviste. Nous leur rendons hommage et nous remercions sincèrement ces 10 joueurs, tous des serviteurs du club. Quand nous reviendrons au Stadium, nous choisirons un match à domicile pour leur réserver une ovation."