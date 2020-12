Rugby - Top 14 : Le CA Brive chasse le LOU sur ses terres

C'était le 29 février 2020. Pour ce jour spécial, Brive avait reçu Lyon à Amédée Domenech. Le CAB, impérial en touche et conquérant sur le terrain, l'avait emporté face au LOU 30 à 16,. Lyon était pourtant deuxième du championnat. "On a un peu honte de nous" avait réagi à chaud le coach lyonnais Pierre Mignoni.

En cette fin d'année, la donne est différente. Lyon a rendu une copie plutôt bonne en ce début de saison, mais se trouve dans le milieu du tableau, 7e. Brive lutte pour le maintien. Au point qu'on se demandait combien d'essais, combien de points, les Brivistes allaient prendre ce dimanche chez eux, un stade réputé inviolable pourtant le théâtre de nombreuses défaites depuis novembre.

Pas de réveillon chargé cette semaine

La consigne a été donnée par le coach Jéremy Davidson : pas d'excès pendant les fêtes. Après la victoire, mardi, face à Castres, les joueurs ont eu un peu de repos salvateur durant trois jours. Les rugbyman corréziens y sont pourtant allés mollo sur le champagne et les petits fours. "Forcement, quand on a un match trois jours après, on fait attention" explique le sérieux deuxième ligne Victor Lebas. "Les fêtes, franchement, c'est au second plan" confirme le talonneur Thomas Acquier. L'objectif est d'être concentré et sérieux dimanche sur le terrain. "Il ne faut pas qu'on se mette une pression surdimensionnée" complète le héros des deux dernières victoires, l'arrière Thomas Laranjeira.

Pas de pression, donc. Un peu les mêmes discours qu'avant le dernier match contre Castres. Les statistiques plaident néanmoins en la faveur des Brivistes. Depuis 2002, les deux clubs ont disputé 15 rencontres. Le LOU et le CAB se partagent le nombre de victoires (six chacun), et le nombre de matchs nuls (trois). Néanmoins, en Corrèze, les brivistes l'emportent souvent. La dernière fois que les lyonnais se sont imposés qu’à une seule reprise il y a deux ans. Malgré tout, Lyon est l’équipe qui encaisse le moins de points depuis le début de la saison, et aura à cœur de poursuivre sa série de neuf matchs sans défaite. L'affrontement de ce dimanche devra être intense. "S'il faut mettre le volume, on le mettra" conclut Jéremy Davidson, sûr de son équipe et de ce qu'elle peut faire.