Rugby Top 14 : le CA Brive doit éviter de prendre l'eau à La Rochelle

"Tout le monde pense qu'on va en prendre 50, alors la seule chose qu'on risque, c'est d'être bon." Thomas Acquier, le talonneur du CAB résume en une phrase la rencontre qui l'attend ce week-end. Brive affronte le Stade Rochelais, qui réalise pour l'instant une saison quasi-parfaite, avec sept victoires sur neuf rencontres disputées. Deux défaites mais zéro à domicile.

L'enjeu est donc grand pour Brive, qui connaît une série très dure de cinq défaites consécutives. La dernière victoire des Coujous remonte à début octobre, contre Pau. "On a mal à la tête depuis le Racing" reconnaît Victor Lebas, deuxième ligne du CAB. Cette défaite, sur le gong, a fait très mal au moral des cabistes, qui, néanmoins, ont gardé leur ligne de conduite, leur abnégation et leur envie de retrouver des couleurs. "On a eu de la récupération, trois jours de travail au lieu de quatre/cinq la semaine dernière" continue Victor Lebas "on est revenu avec de la fraîcheur, beaucoup d'intensité dans les entraînements".

Solide en défense comme en attaque

La Rochelle, elle, n'a pu bénéficier que d'une semaine de repos, après une poussive victoire (mais victoire quand même) face au Racing la semaine dernière. Du coup, les brivistes, qui sont sur une bonne pente, croient en leur chance de déstabiliser le leader, et même de marquer un essai, dans un stade réputé infranchissable. "Bien sûr qu'on veut marquer" s'exclame le talonneur Thomas Acquier, de retour de blessure. "Mais si on en marque pas, et qu'on gagne, on sera content" tempère Victor Lebas. La victoire contre La Rochelle, si elle intervient, sera belle quoiqu'il arrive.

Face à eux, les maritimes pourraient prendre Brive de haut. Ce n'est pas le cas. "Ce sont des guerriers, on s'en méfie" souligne l'aillier Arthur Retière, "ils sont là dans l'engagement, avec beaucoup de mauls et de jeu à une passe. A nous d'imposer notre rythme" estime-t-il. Dès l'entame, il faudra résister. Le secteur de la défense sera particulièrement scruté.

La composition du CAB face à la Rochelle

La composition du Stade Rochelais face au CAB