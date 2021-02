Rugby Top 14 - Le CA Brive doit sortir le grand jeu à Bayonne pour la fête des amoureux

C'est, peut-être, le dernier match en prime-time un dimanche pour les Brivistes. Avec le chamboulement qu'a connu le calendrier du Top 14, le CAB affronte les basques de l'Aviron Bayonnais ce dimanche à 19h05. Une rencontre qui n'a pas la saveur du premier rendez-vous.

"On la connait cette équipe" rougit l'aillier basque Arthur Duhau. "En Pro D2, on les a rencontrés plusieurs fois, même en finale. L'an dernier, on a même fait égalité contre eux." Arthur Duhau pourrait rajouter qu'en début de saison, au Stadium, c'est Brive qui avait pris le dessus sur Bayonne (42-23), lors du premier match de la saison.

Pas d'excès de confiance tonne les brivistes

"On est en face d'une équipe qui peut jouer la qualif' ou le top 6" explique même le capitaine de l'Aviron, le troisième ligne Jean Monribot. Pourtant, côté briviste, c'est la prudence qui est de rigueur. Malgré la bonne série de trois victoires consécutives et de six victoires en sept matchs depuis début décembre, les Blancs et Noirs veulent éviter de tomber dans l'imprudence. "Faut pas être sur-confiant" confirme le troisième ligne Matthieu Voisin. "Ils ont deux matchs en retard. Forcément, si on l'emportait, on les mettrait à distance. Mais, aller à l'extérieur et prendre un carton jaune sur une mêlée, ça nous a sourit à Pau. Ca nous sourira pas tout le temps" estime-t-il.

La récente défaite de Bayonne à Castres n'est même pas de nature à soulager les brivistes. "Ils ont fait un bon match pendant 60 minutes" estime l'entraîneur Jérémy Davidson. "Ils sont très bons en mêlée et en ballon porté, on va là-bas avec un plan précis pour les mettre en difficulté." Comme à Pau, également, où les Corréziens avaient mis en échec la mêlée paloise en se faisant peur, le CAB a donc un nouveau défi devant lui.

L'ancien buteur briviste Germain titulaire chez les basques ?

Il pourra compter sur un effectif qui, à défaut d'être au complet, se renforce. On devrait voir les retour de Stuart Olding et de Nico Lee dans le groupe. Chez les basques, en l'absence de Romain Barthelemy, c'est l'ancien buteur et arrière briviste Gaëtan Germain qui pourrait être aligné d'entrée.

Un modèle "que je regardais buter à l'époque" souligne le jeune Enzo Hervé, devenue la coqueluche des supporters depuis ses bons matchs du mois de janvier. Même si le prudent buteur de 22 ans conclut : "je ne pense pas que ça se joue en un contre un entre lui et moi". L'effectif est aussi regonflé à bloc après la prolongation de contrat du patron, le capitaine Saïd Hirèche.