Rugby Top 14 : le CA Brive en quête d'une confirmation à Castres

Enfin ! C'est un match tant attendu qui se joue ce mardi soir au stade Pierre-Fabre de Castres. Reporté en octobre, puis ajourné en novembre, la rencontre entre les deux formations va bien pouvoir se tenir. Et, elle se tient finalement au meilleur moment. Au moins, pour les spectateurs.

Des Brivistes sous pression

Car, pour les joueurs, ce match est coincé entre une rencontre de Coupe d'Europe vendredi (contre les Zèbres à Brive, et contre Newcastle pour les Tarnais) et un choc en Top 14 dimanche. Même si le groupe pour Castres a été préservé depuis jeudi dernier, c'est quand même un enchaînement qui n'est pas facile à négocier, surtout quand vous jouez le maintien.

Les 22 acteurs tentent pourtant de prendre cette rencontre "comme un match comme les autres". Sans véritable pression...même si... "On a forcement de la pression" tranche le talonneur Thomas Acquier. "On est treizième de Top 14. Castres est une équipe qui regarde vers le haut. A nous de montrer qu'on veut se raccrocher à eux." Après la victoire qui a fait du bien à Agen, il faut confirmer. "Et rectifier le tir de ce mauvais début de saison" conclut le coach Jérémy Davidson.

Castres n'a rien à perdre

Les Brivistes le savent : aller gagner à l'extérieur contre Castres est aussi périlleux que d'aller s'imposer à Agen. D'autant que nous serons dans la même configuration, avec deux équipes qui jouent avec leurs avants. "Il faut qu'on soit fort dans le pack" estime Victor Lebas, le deuxième ligne du CAB. _"Fort en défense, et qu'on fasse le minimum de fautes"._Une indiscipline qui avait coûté à Brive sa victoire l'an dernier dans ce même stade Pierre-Fabre (28-26).

Castres a prouvé, lors de ses dernières rencontres contre Clermont et Pau, que l'équipe retrouvait du liant et de la motivation. "C’est un match très important pour nous, surtout que l’on sort de deux défaites consécutives à domicile en championnat, une troisième en Challenge Cup. Il nous faut remettre la marche en avant et essayer de remporter une victoire" estime pour sa part Thomas Combezou, le trois-quart centre de Castres. Brive fait partie des "bonnes équipes" pour Mauricio Reggiardo, le coach, "qui méritait de gagner contre Bordeaux en début de saison." Mais c'était il y a longtemps. Pour gagner, ce mardi soir, Brive ne devra pas mâcher son rugby.

La composition du Castres Olympique

La composition du CA Brive