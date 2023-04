Rugby - Top 14 - Le CA Brive entame ses "phases finales" face à Paris au Stadium

"Nous voici devant cinq étapes de montagne" souligne le manager du CAB Patrice Collazo. La première, pas simple, c'est ce samedi (17 heures) contre le Stade Français au Stadium. Les brivistes, dernier de Top 14, possèdent 26 points, soit 30 de retard sur leur adversaire du soir, troisième au classement.

"On sait que ça va être dur" avouait Daniel Brennan. Le pilier franco-irlandais s'attend à un féroce combat, notamment face à la meilleure mêlée du Top 14. "Ca va être un défi. Il va falloir un investissement à 200% que ce soit en touche ou en mêlée."

"On va avoir besoin de tous" appelait solennellement le manager Patrice Collazo, des propos dirigés notamment vers les supporters du Stadium, quelques peu échaudés par les sept défaites à domicile déjà récoltées par le club, ce qui n'est pas l'habitude de Brive. "Ce qui était une force est devenue une faiblisse, ajoutait Patrice Collazo, "et quand on sait l'importance dans le rugby français de jouer à domicile, on se fragilise. Brive a perdu beaucoup de matchs à domicile et on doit inverser cette pression".

"On peut créer quelque chose de fabuleux"

Bien entendu, les brivistes ne montrent aucun signe de découragement malgré ces temps troublés. "S'il y avait pas d'espoir, je ne serais pas là et je serais chez moi à rien faire !" estimait Dan Brennan. Pour le manager, ces matchs à enjeu "sont source de motivation. et avec un tel enjeu, et une telle source de motivation, il peut y avoir quelque chose de fabuleux à l'arrivée."

Reste à être propre sur 80 minutes et pas 60, face à une équipe en perte de vitesse et qui a enregistré deux revers face à Toulon (37-9) et au Racing 92 (13-17). Mais, le Stade Français réussit plutôt bien à Brive, ayant obtenu contre eux plusieurs fois leur maintien, notamment l'an dernier. "C'est vrai qu'il y a toujours des signes du destin, mais si on se focalise là-dessus, on est trop superstitieux et on perd dans la tête" tempérait le capitaine Saïd Hirèche. Mais, lui, comme tout le groupe, espère qu'à la fin du match samedi, il y aura "des sourires qui nous redonneront plus d'énergie pour la suite".

Le retour miraculeux de Nicolas Sanchez

Pour cette rencontre, l'équipe briviste enregistrera le retour de l'ouvreur argentin Nicolas Sanchez, absent depuis plus d'un mois après son violent choc contre Mathieu Jalibert face à l'UBB. Il pourra aussi compter sur son nouvel "équipier de luxe", le troisième ligne Ross Moriarty, arrivé il y a à peine une semaine en Corrèze. A noter aussi le retour de blessure de Luka Japaridze, après sa rupture des ligaments croisés contre Perpignan en début de saison, ainsi que de Thomas Laranjeira et Vano Karkadze.