Rugby - Top 14 - Le CA Brive envoie à Lyon une équipe en rodage avec une faim de LOU

On ne le dit pas trop fort du côté du CA Brive. Mais pourtant, avec 10 points d'avance sur Bayonne, 13ème du Top 14, avec un calendrier défavorable, le CA Brive est maintenu dans l'élite du rugby français. Si vous ne le croyez pas, jetez un coup d'oeil sur la composition concoctée par Jérémy Davidson pour cette rencontre contre Lyon

Tourner la page de l'épisode "covid"

Prenez par exemple Cody Thomas. Le pilier sud-africain a disputé un match contre Bordeaux en septembre dernier. 46 minutes de jeu, et une blessure à l'épaule qu'il se traîne depuis. "Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec les blessures" en convient-il aujourd'hui, titularisé pour la deuxième fois. C'est le cas aussi du troisième ligne géorgien Irakli Tskhadadze, ou encore, dans une moindre mesure du deuxième ligne samoan Brandon Nansen. Tous ceux-là sont des revenants, blessés ou désormais négatif à la Covid.

Ils rongeaient leur frein - "franchement, c'était horrible" nous confie Cody Thomas - alors donner des minutes de jeu leur fait le plus grand bien. "On veut prouver qu'on peut avoir notre place dans les équipes qui joueront la fin de saison" estime le sud-africain. Mais pour cela, il faudra faire une bonne prestation face aux lyonnais.

Face au manque de rythme, une motivation de fer

Certes, certains émettront des doutes. Même David Delarue, titulaire à la mêlée pour la première fois de la saison en Top 14, peut en avoir. "On a une appréhension par rapport au rythme" estime-t-il, mais "cela peut aussi nous permettre de jouer libéré." Il rappelle également que ce match revet quand même une forme de pression. "Mathématiquement, on est pas encore maintenu" soutient David Delarue, "alors on doit faire attention et suivre notre plan de jeu pour ne pas laisser de place aux lyonnais".

Des joueurs qui reviennent de blessure ont une "faim de loup", avant d'aller défier Lyon dans son arène de Gerland. Le dernier match des Corréziens à Lyon est dans la tête de ceux qui l'ont vécu : Brive avait été battu 59 à 3 en 2019.

La composition du Lyon Olympique Universitaire

La composition du CA Brive