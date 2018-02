Brive-la-Gaillarde, France

Il est Maori, Néo-Zélandais et pourrait prochainement intégrer la 3e ligne du CA Brive. Comme l'annonce l'Equipe, Jordan Manihera, 24 ans, est bien mis à l'essai par le club corrézien. Les dirigeants du club doivent se décider dans les prochains jours. Si il signe, ce sera en tant que joker médical de Putasi Luafutu, touché à un genou lors du match face à Pau. Jordan Manihera compte 5 sélections en moins de 20 ans avec les All Blacks et joue au sein de la sélection Maori All-Blacks.