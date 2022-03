Rugby - Top 14 : le CA Brive prolonge Jean-Baptiste Péjoine et Arnaud Mela

Le CA Brive prépare d'ores et déjà la saison prochaine, y compris au niveau du staff. Alors que les Coujoux ont obtenu de précieux points ces dernières semaines dans la course au maintien en Top 14, la direction du club a annoncé ce jeudi après-midi les prolongations de Jean-Baptiste Péjoine et Arnaud Mela. Les entraineurs des trois-quarts et de la touche sont désormais liés au CAB jusqu'en 2023. Les principaux intéressés ont donné leurs premiers sentiments dans le communiqué du club.

Très content que Jean-Baptiste et Arnaud poursuivent l’aventure - Jérémy Davidson

A commencer par Jeremy Davidson, le manager du CA Brive : "je suis très content que Jean-Baptiste et Arnaud poursuivent l’aventure. Notre collaboration est importante pour continuer à faire avancer l’équipe et construire ensemble le futur du club." Avis partagé par Arnaud Mela : "Je suis très fier de continuer le travail entrepris avec cette équipe et ce club qui me sont chers. Ma volonté est de transmettre le goût du travail et de la rigueur qui sont indispensables pour continuer à progresser dans ce championnat toujours plus exigeant."

Nous misons sur la stabilité pour continuer à progresser - Xavier Ric

Quand à Jean-Baptiste Péjoine, il se dit "très heureux de poursuivre l’aventure avec mon club de cœur. Travail, abnégation, sérénité et bonne humeur seront toujours mes principales motivations." De son côté, Xavier Ric, le Directeur Général du club estime que "Jean-Baptiste et Arnaud ont tous les deux un lien et un attachement particuliers avec le club. Nous misons sur la stabilité pour continuer à progresser. Jeremy a su installer une vraie cohésion avec le staff et les joueurs et c’est une des grandes forces du CA Brive."